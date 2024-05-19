Трамп начал ставить требования для дебатов: хочет, чтобы Байден сдал тест на наркотики

Кандидат в президенты США от республиканцев обвинил действующего президента в том, что он выступал в Конгрессе "под кайфом"

Дональд Трамп (Фото: TRACIE VAN AUKEN / EPA)

Дональд Трамп, баллотирующийся в президенты США от Республиканской партии, хочет, чтобы его соперник Джо Байден сдал тест перед предстоящими дебатами. Об этом он сказал на одном из мер республиканцев в Миннесоте.

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"Я буду требовать, чтобы он сдал тест на наркотики, серьезно. Я не хочу, чтобы он пришел, как на выступление в Конгрессе, под кайфом", — цитирует Байдена The Hill.

Ранее на этой неделе Байден и Трамп посредством соцсетей публично договорились о проведении двух президентских дебатов. Они должны состояться в июне и сентябре на CNN и ABC. То есть у Байдена и Трампа есть чуть больше месяца, прежде чем принять участие в своих первых дебатах.

"Они должны быть справедливыми, я считаю, что они должны быть справедливыми", – сказал Трамп во время своего выступления.

В 2020 году Трамп также призвал Байдена сдать тест на наркотики перед дебатами. Тогда состоялось два раунда дебатов – 29 сентября и 22 октября 2020 года.