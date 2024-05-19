Трамп начал ставить требования для дебатов: хочет, чтобы Байден сдал тест на наркотики
Дональд Трамп, баллотирующийся в президенты США от Республиканской партии, хочет, чтобы его соперник Джо Байден сдал тест перед предстоящими дебатами. Об этом он сказал на одном из мер республиканцев в Миннесоте.
"Я буду требовать, чтобы он сдал тест на наркотики, серьезно. Я не хочу, чтобы он пришел, как на выступление в Конгрессе, под кайфом", — цитирует Байдена The Hill.
Ранее на этой неделе Байден и Трамп посредством соцсетей публично договорились о проведении двух президентских дебатов. Они должны состояться в июне и сентябре на CNN и ABC. То есть у Байдена и Трампа есть чуть больше месяца, прежде чем принять участие в своих первых дебатах.
"Они должны быть справедливыми, я считаю, что они должны быть справедливыми", – сказал Трамп во время своего выступления.
В 2020 году Трамп также призвал Байдена сдать тест на наркотики перед дебатами. Тогда состоялось два раунда дебатов – 29 сентября и 22 октября 2020 года.
- 3 апреля 2019 тогда еще кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал пятого президента Петра Порошенко сдать тест на наркотики перед дебатами на стадионе. Тогда Порошенко сдал тест в медпункте на Олимпийском НСК в Киеве, а Зеленский сделал это в частной лаборатории . Результаты тестов никогда и не обнародовались.