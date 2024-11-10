Трамп: Помпео и Хейли не будет в моей администрации

Ранее бывший госсекретарь предлагал лендлиз для Украины на $500 млрд и "реальные санкции" против России

Майк Помпео (Фото 2018 года: JIM LO SCALZO/EPA)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил, что не пригласит Никки Хейли и Майка Помпео в свою новую администрацию. Об этом политик написал в своей соцсети Truth.

"Я не буду приглашать бывшего посла [Соединенных Штатов в ООН] Никки Хейли или бывшего госсекретаря [и директора Центрального разведывательного управления] Майка Помпео присоединиться к администрации Трампа, которая сейчас формируется", – заявил республиканец.

Трамп отметил, что ему очень понравилось и он очень ценит предыдущую работу с ними, и поблагодарил за их службу стране.

Еще до выборов, в июле, Помпео изложил свое видение "мирного плана" Трампа по отношению к Украине. В совместной с республиканцем Дэвидом Урбаном колонке для The Wall Street Journal предлагалось введение для Украины военной помощи в виде лендлиза (ссуды) на $500 млрд и введение "реальных санкций" против России.

"Вместо того, чтобы обременять налогоплательщиков США новыми счетами, пусть Украина занимает столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над Россией", – писали тогда Помпео и Урбан.

Хейли публично выступала за продление военной помощи Украине. В мае, после выбытия из предвыборной гонки, она заявила, что будет голосовать за Трампа.

Никки Хейли (Фото: EPA/RITCHIE B. TONGO)

Пока нет официально подтвержденного плана новоизбранного президента США насчет российско-украинской войны.