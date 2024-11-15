Після дзвінка Путіну Шольц зв'язався з прем'єром Польщі Туском

Канцлер не лише чітко засудив російську агресію, а й повторив позицію Польщі "нічого про Україну без України", заявив польський політик

Дональд Туск (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Після дзвінка російському диктатору Володимиру Путіну, німецький канцлер Олаф Шольц зв'язався з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

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"Мені щойно подзвонив канцлер Шольц, який розповів про свою розмову з Володимиром Путіним. Мені було приємно дізнатися, що канцлер не лише чітко засудив російську агресію, а й повторив позицію Польщі: нічого про Україну без України", – написав польський політик у X (екс-Twitter).

Раніше німецький уряд повідомив, що Шольц і Путін провели першу телефонну розмову з грудня 2022 року.

У дзвінку канцлер засудив війну й закликав диктатора припинити її та вивести війська, а також заохочував Путіна до переговорів з Україною для досягнення справедливого і тривалого миру.

"Німеччина має рішучість підтримувати Україну в її захисті від російської агресії стільки, скільки буде потрібно", – написав уряд ФРН.

У повідомленні зазначили, що раніше Шольц поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським і планує говорити з ним ще раз після дзвінка Путіну.

У Кремлі натомість заявили: ініціатором дзвінка нібито була німецька сторона, а також вчергове повторили пропагандистську тезу, що перемовини про мир "повинні виходити з нових територіальних реалій і мають усунути причину конфлікту". До того ж диктатор традиційно звинуватив НАТО в буцімто "агресивній політиці" зі створення "на українській території антиросійського плацдарму".

Офіційний Київ про свою позицію стосовно дзвінка поки що не повідомляв. LIGA.net звернулася по коментар до Міністерства закордонних справ і радника президента Зеленського Дмитра Литвина – на момент публікації відповідей немає.

16 жовтня Шольц сказав, що готовий переговорити з Путіним про справедливий мир в Україні.

15 листопада агентство Bloomberg анонсувало телефонну розмову Шольца з диктатором РФ.