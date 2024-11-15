Україна відреагувала на розмову Шольца та Путіна

Володимир Путін (Фото: EPA)

Німецька сторона повідомляла українській, що планується розмова канцлера Олафа Шольца з диктатором РФ Володимиром Путіним, але Україна не бачить у таких контактах цінності для досягнення справедливого миру. Про це йдеться у коментарі речника українського Міністерства закордонних справ Георгія Тихого.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Він зазначає: навіть якщо Шольц не висловлював Путіну позицій, що йшли б врозріз з українськими, але самі по собі розмови з диктатором "не несуть жодної доданої вартості для досягнення справедливого миру".

"Довгі розмови – це ресурс, яким Путін користується вже понад 20 років, щоб досягати своїх інтересів. Зараз розмови лише дають Путіну надію на послаблення міжнародної ізоляції", – зазначив Тихий.

За словами речника, необхідні конкретні сильні дії, що примусять диктатора до миру, а не "вмовляння та спроби умиротворення", котрі Путін розцінює як ознаку слабкості та використовує у власних цілях.

Конкретні дії – це насамперед виведення військ РФ з української території, додав посадовець.

Раніше німецький уряд повідомив, що Шольц і Путін провели першу телефонну розмову з грудня 2022 року.

У дзвінку канцлер засудив війну й закликав диктатора припинити її та вивести війська, а також заохочував Путіна до переговорів з Україною для досягнення справедливого і тривалого миру. У Кремлі вчергове відповіли пропагандою про "територіальні реалії" та "войовниче НАТО".

Після дзвінка Шольц зв'язався з польським прем'єром Туском: канцлер не лише чітко засудив російську агресію, а й повторив позицію Польщі "нічого про Україну без України".