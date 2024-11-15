Зеленський: За Трампа війна закінчиться швидше

Український лідер заявив, що не чув від республіканця нічого проти української позиції

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

За адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа "війна завершиться швидше", заявив український лідер Володимир Зеленський в інтерв'ю Суспільному.

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За його словами, для України дуже важливий справедливий мир: "Щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали".

Зеленський зазначив, що війна закінчиться, але точної дати її завершення немає.

"Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо", – пояснив президент.

Голова держави зазначив, що між ним і Трампом склалася конструктивна взаємодія – українська сторона мала можливість аргументовано викласти свою позицію стосовно бачення миру.

Зеленський акцентував: "Базис, на якому ми стоїмо, він [Трамп] почув. Проти нашої позиції я нічого не чув".

Стосовно того, чи ставив Трамп вимогу щодо участі в переговорах із РФ, Зеленський відповів, що Україна – незалежна країна.

Президент додав: під час війни й український народ, і він особисто у перемовинах зі США, Трампом, Джо Байденом і лідерами Європи "довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює".