Зеленський: За Трампа війна закінчиться швидше
За адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа "війна завершиться швидше", заявив український лідер Володимир Зеленський в інтерв'ю Суспільному.
За його словами, для України дуже важливий справедливий мир: "Щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали".
Зеленський зазначив, що війна закінчиться, але точної дати її завершення немає.
"Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо", – пояснив президент.
Голова держави зазначив, що між ним і Трампом склалася конструктивна взаємодія – українська сторона мала можливість аргументовано викласти свою позицію стосовно бачення миру.
Зеленський акцентував: "Базис, на якому ми стоїмо, він [Трамп] почув. Проти нашої позиції я нічого не чув".
Стосовно того, чи ставив Трамп вимогу щодо участі в переговорах із РФ, Зеленський відповів, що Україна – незалежна країна.
Президент додав: під час війни й український народ, і він особисто у перемовинах зі США, Трампом, Джо Байденом і лідерами Європи "довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює".
- 14 листопада Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні.
- Номінований на посаду радника з нацбезпеки Волтц заявив, що Трамп має намір посадити за стіл переговорів Росію та Україну і так завершити війну.
- Офіційно планів щодо російсько-української війни команда Трампа не публікувала, але у медіа ширяться нібито фрагменти таких можливих планів.