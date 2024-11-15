Зеленский: При Трампе война закончится быстрее
При администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа "война завершится быстрее", заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Суспільному.
По его словам, для Украины очень важен справедливый мир: "Чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую вам навязали".
Зеленский отметил, что война закончится, но точной даты ее завершения нет.
"Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это очень важно", – пояснил президент.
Глава государства отметил, что между ним и Трампом сложилось конструктивное взаимодействие – у украинской стороны была возможность аргументированно изложить свою позицию по видению мира.
Зеленский акцентировал: "Базис, на котором мы стоим, он [Трамп] услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал".
Относительно того, предъявлял ли Трамп требование об участии в переговорах с РФ, Зеленский ответил, что Украина – независимая страна.
Президент добавил: во время войны и украинский народ, и он лично в переговорах с США, Трампом, Джо Байденом и лидерами Европы "доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает".
- 14 ноября Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на российско-украинской войне.
- Номинированный на должность советника по нацбезопасности Уолтц заявил, что Трамп намерен посадить за стол переговоров Россию и Украину и таким образом завершить войну.
- Официально планы по российско-украинской войне команда Трампа не публиковала, но в медиа распространяются якобы фрагменты таких возможных планов.