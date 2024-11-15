Зеленский: При Трампе война закончится быстрее

Украинский лидер заявил, что не слышал от республиканца ничего против украинской позиции

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

При администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа "война завершится быстрее", заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Суспільному.

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По его словам, для Украины очень важен справедливый мир: "Чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую вам навязали".

Зеленский отметил, что война закончится, но точной даты ее завершения нет.

"Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это очень важно", – пояснил президент.

Глава государства отметил, что между ним и Трампом сложилось конструктивное взаимодействие – у украинской стороны была возможность аргументированно изложить свою позицию по видению мира.

Зеленский акцентировал: "Базис, на котором мы стоим, он [Трамп] услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал".

Относительно того, предъявлял ли Трамп требование об участии в переговорах с РФ, Зеленский ответил, что Украина – независимая страна.

Президент добавил: во время войны и украинский народ, и он лично в переговорах с США, Трампом, Джо Байденом и лидерами Европы "доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает".