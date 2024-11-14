Рютте: Украина должна вступать в переговоры с Россией с позиции силы

Представитель НАТО считает, что войска КНДР в Украине – это проблема не только Европы, но и США

Марк Рютте и Эдгар Ринкевич (Фото: x.com/SecGenNATO)

Генсек НАТО Марк Рютте обсудил с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем будущее НАТО и Украины после вступления в должность президента США Дональда Трампа. По словам Рютте, решение о переговорах может принимать только украинская сторона.

"Это решение только правительства Украины о вступлении в начало переговоров о мире, в начало переговоров с Россией об окончании войны. Им нужно принять это решение с позиции силы. Поэтому нам нужно продолжать поставлять Украине оборонную поддержку, чтобы они могли достичь этой позиции силы", – заявил генсек НАТО.

Президент Латвии отметил, что он не видит со стороны России готовности начать переговоры. По его словам, Кремль наоборот наращивает военную активность. Ринкевич считает, что для достижения мира Россия непременно должна находиться за столом переговоров.

Что касается сотрудничества Европы с новым президентом США Трампом, то президент Латвии считает, что нужно стремиться усилить оборону ЕС. В таком случае, по его словам, трансатлантические отношения станут крепче.

Рютте отметил, что уже сотрудничал с Трампом на протяжении четырех лет в должности премьер-министра Нидерландов и у них были "очень хорошие рабочие отношения". Генсек выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с новым президентом США.

"Посмотрите, что происходит сейчас? Северокорейские солдаты сейчас активно действуют, помогая России бороться против Украины, Россия за это платит. [Это] угроза уже не только Европе, но и Японии, Южной Корее, США", – сказал Рютте.