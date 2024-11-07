Рютте планирует обсудить с Трампом проблему участия военных КНДР в войне против Украины

Марк Рютте (Фото: ЕРА)

Генсек НАТО Марк Рютте намерен обсудить с европейскими лидерами и будущим президентом США Дональдом Трампом возможные меры в ответ на усиление сотрудничества России с Северной Кореей, Ираном и Китаем, что может увеличить угрозы для стран Альянса. Об этом он заявил перед началом встречи Европейского политического сообщества в Будапеште.

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Рютте отметил, что на встрече в Будапеште с союзниками, а в будущем с Трампом планирует обсудить ситуацию, связанную с участием военных Северной Кореи в войне России против Украины, и возможные риски, которые это создает в будущем.

"Мы можем все четче видеть, что Северная Корея, Иран, Китай и, конечно же, Россия совместно действуют против Украины. И, конечно же, Россия должна поплатиться за это. Одно из того, что они делают, – они предоставляют технологии КНДР, а это создает угрозы на будущее для континентальной части США, Европы, наших партнеров в Тихоокеанском регионе – например, Японии и Республики Корея", – сказал он.

31 октября 2024 года президент Зеленский назвал "нулевой" реакцию союзников на войска КНДР в России и их участие в войне против Украины.

2 ноября в ГУР заявили, что Россия перебросила более 7000 солдат из КНДР в Курскую область.

4 ноября Европа и Южная Корея призвали КНДР вывести солдат из России и прекратить поставки вооружения для войны против Украины.

В тот же день Зеленский заявил, что Россия перебросила в Курскую область около 11 000 военнослужащих из Северной Кореи.