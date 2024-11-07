Рютте планирует обсудить с Трампом проблему участия военных КНДР в войне против Украины
Марк Рютте (Фото: ЕРА)

Генсек НАТО Марк Рютте намерен обсудить с европейскими лидерами и будущим президентом США Дональдом Трампом возможные меры в ответ на усиление сотрудничества России с Северной Кореей, Ираном и Китаем, что может увеличить угрозы для стран Альянса. Об этом он заявил перед началом встречи Европейского политического сообщества в Будапеште.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Рютте отметил, что на встрече в Будапеште с союзниками, а в будущем с Трампом планирует обсудить ситуацию, связанную с участием военных Северной Кореи в войне России против Украины, и возможные риски, которые это создает в будущем.

"Мы можем все четче видеть, что Северная Корея, Иран, Китай и, конечно же, Россия совместно действуют против Украины. И, конечно же, Россия должна поплатиться за это. Одно из того, что они делают, – они предоставляют технологии КНДР, а это создает угрозы на будущее для континентальной части США, Европы, наших партнеров в Тихоокеанском регионе – например, Японии и Республики Корея", – сказал он.

Читайте также
Рютте согласился с Трампом, что европейская часть НАТО должна выделять больше на оборону
войнамарк рюттедональд трампнатокндрмарк рютте