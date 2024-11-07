Рютте согласился с Трампом, что европейская часть НАТО должна выделять больше на оборону

Марк Рютте и Дональд Трамп (Фото: ЕРА / OLIVIER DOULIERY)

Генсек НАТО Марк Рютте согласен с критикой новоизбранного президента США Дональда Трампа в адрес европейской части Альянса, дескать, та должна выделять больше на оборону. Об этом он заявил перед началом встречи Европейского политического сообщества в Будапеште.

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По словам Рютте, в первую каденцию Трамп стимулировал НАТО двигаться к расходам на оборону на уровне более 2% ВВП.

"И сейчас, в том числе благодаря ему, НАТО тратит более 2%. И мы должны делать больше – мы знаем это", – заявил генсек Альянса.

Отвечая на вопрос, каким он видит адекватный показатель расходов на оборону в нынешней геополитической ситуации, Рютте сказал: "Это точно будет гораздо больше 2%, я абсолютно четко об этом говорю".

Он добавил, что "европейская" часть НАТО должна тратить больше, чтобы гарантировать, что "мы достигнем своих целей по возможностям".

Рютте добавил, что в будущем НАТО может обсудить подход к инвестициям, сосредоточившись на развитии конкретных оборонных возможностей каждой страны, а не только на установленной доле от ВВП. Таким образом объем расходов может отличаться в зависимости от возможностей каждого государства.

"Трамп абсолютно прав – с 2% мы не достигнем желаемого результата," – отметил Рютте.

СПРАВКА Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за недостаточные расходы на оборону, утверждая, что большинство стран не выполняют рекомендацию выделять 2% ВВП. Он отмечал, что европейские страны возлагаются на ресурсы США для своей безопасности, оставляя значительную финансовую нагрузку на Америку. Трамп подчеркивал, что НАТО должен более равномерно распределять обязанности, а союзники обязаны увеличить свои расходы, иначе США могут сократить поддержку. Эта критика заставила некоторые страны НАТО пересмотреть свои оборонные бюджеты. Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за недостаточные расходы на оборону, утверждая, что большинство стран не выполняют рекомендацию выделять 2% ВВП. Он отмечал, что европейские страны возлагаются на ресурсы США для своей безопасности, оставляя значительную финансовую нагрузку на Америку. Трамп подчеркивал, что НАТО должен более равномерно распределять обязанности, а союзники обязаны увеличить свои расходы, иначе США могут сократить поддержку. Эта критика заставила некоторые страны НАТО пересмотреть свои оборонные бюджеты.

6 ноября 2024 года Трамп объявил о победе на выборах президента США. Он пообещал, что новый термин будет "настоящей золотой эпохой" для страны.

7 ноября президент Зеленский сообщил о "прекрасном телефонном разговоре" с Трампом.

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