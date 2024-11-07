Рютте согласился с Трампом, что европейская часть НАТО должна выделять больше на оборону
Марк Рютте и Дональд Трамп (Фото: ЕРА / OLIVIER DOULIERY)

Генсек НАТО Марк Рютте согласен с критикой новоизбранного президента США Дональда Трампа в адрес европейской части Альянса, дескать, та должна выделять больше на оборону. Об этом он заявил перед началом встречи Европейского политического сообщества в Будапеште.

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По словам Рютте, в первую каденцию Трамп стимулировал НАТО двигаться к расходам на оборону на уровне более 2% ВВП.

"И сейчас, в том числе благодаря ему, НАТО тратит более 2%. И мы должны делать больше – мы знаем это", – заявил генсек Альянса.

Отвечая на вопрос, каким он видит адекватный показатель расходов на оборону в нынешней геополитической ситуации, Рютте сказал: "Это точно будет гораздо больше 2%, я абсолютно четко об этом говорю".

Он добавил, что "европейская" часть НАТО должна тратить больше, чтобы гарантировать, что "мы достигнем своих целей по возможностям".

Рютте добавил, что в будущем НАТО может обсудить подход к инвестициям, сосредоточившись на развитии конкретных оборонных возможностей каждой страны, а не только на установленной доле от ВВП. Таким образом объем расходов может отличаться в зависимости от возможностей каждого государства.

"Трамп абсолютно прав – с 2% мы не достигнем желаемого результата," – отметил Рютте.

СПРАВКА
Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за недостаточные расходы на оборону, утверждая, что большинство стран не выполняют рекомендацию выделять 2% ВВП. Он отмечал, что европейские страны возлагаются на ресурсы США для своей безопасности, оставляя значительную финансовую нагрузку на Америку. Трамп подчеркивал, что НАТО должен более равномерно распределять обязанности, а союзники обязаны увеличить свои расходы, иначе США могут сократить поддержку. Эта критика заставила некоторые страны НАТО пересмотреть свои оборонные бюджеты.
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