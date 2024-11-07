Рютте погодився з Трампом, що європейська частина НАТО має виділяти більше на оборону
Генсек НАТО Марк Рютте погоджується з критикою новообраного президента США Дональда Трампа на адресу європейської частини Альянсу, мовляв, та має виділяти більше на оборону. Про це він заявив перед початком зустрічі Європейської політичної спільноти у Будапешті.
За словами Рютте, під час першої каденції Трамп стимулював НАТО рухатися до витрат на оборону на рівні понад 2% ВВП.
"І зараз, зокрема завдяки йому, НАТО витрачає понад 2%. І ми маємо робити більше – ми знаємо це", – заявив генсек Альянсу.
Відповідаючи на запитання, яким він бачить адекватний показник витрат на оборону за нинішньої геополітичної ситуації, Рютте сказав: "Це точно буде набагато більше за 2%, я абсолютно чітко про це кажу".
Він додав, що "європейська" частина НАТО має витрачати більше, щоб гарантувати, що "ми досягнемо своїх цілей стосовно спроможностей".
Рютте додав, що в майбутньому країни НАТО можуть обговорити підхід до інвестицій, зосередившись на розвитку конкретних оборонних спроможностей кожної країни, а не лише на встановленій частці від ВВП. Таким чином обсяг витрат може відрізнятися залежно від можливостей кожної держави.
"Трамп абсолютно має рацію — з 2% ми не досягнемо бажаного результату", — зазначив Рютте.
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