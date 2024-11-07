Рютте погодився з Трампом, що європейська частина НАТО має виділяти більше на оборону
Марк Рютте та Дональд Трамп (Фото: ЕРА / OLIVIER DOULIERY)

Генсек НАТО Марк Рютте погоджується з критикою новообраного президента США Дональда Трампа на адресу європейської частини Альянсу, мовляв, та має виділяти більше на оборону. Про це він заявив перед початком зустрічі Європейської політичної спільноти у Будапешті.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За словами Рютте, під час першої каденції Трамп стимулював НАТО рухатися до витрат на оборону на рівні понад 2% ВВП.

"І зараз, зокрема завдяки йому, НАТО витрачає понад 2%. І ми маємо робити більше – ми знаємо це", – заявив генсек Альянсу.

Відповідаючи на запитання, яким він бачить адекватний показник витрат на оборону за нинішньої геополітичної ситуації, Рютте сказав: "Це точно буде набагато більше за 2%, я абсолютно чітко про це кажу".

Він додав, що "європейська" частина НАТО має витрачати більше, щоб гарантувати, що "ми досягнемо своїх цілей стосовно спроможностей".

Рютте додав, що в майбутньому країни НАТО можуть обговорити підхід до інвестицій, зосередившись на розвитку конкретних оборонних спроможностей кожної країни, а не лише на встановленій частці від ВВП. Таким чином обсяг витрат може відрізнятися залежно від можливостей кожної держави.

"Трамп абсолютно має рацію — з 2% ми не досягнемо бажаного результату", — зазначив Рютте.

ДОВІДКА
Дональд Трамп неодноразово критикував союзників по НАТО за недостатні витрати на оборону, стверджуючи, що більшість країн не виконують рекомендацію виділяти 2% ВВП. Він наголошував, що європейські країни покладаються на ресурси США для своєї безпеки, залишаючи значне фінансове навантаження на Америку. Трамп підкреслював, що НАТО має рівномірніше розподіляти обов’язки, а союзники повинні збільшити свої витрати, інакше США можуть скоротити підтримку. Ця критика змусила деякі країни НАТО переглянути свої оборонні бюджети.
Читайте також
Орбан поговорив з Трампом: У нас великі плани на майбутнє
війнаНАТОмарк рюттедональд трампоборона