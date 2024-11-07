Рютте погодився з Трампом, що європейська частина НАТО має виділяти більше на оборону

Марк Рютте та Дональд Трамп (Фото: ЕРА / OLIVIER DOULIERY)

Генсек НАТО Марк Рютте погоджується з критикою новообраного президента США Дональда Трампа на адресу європейської частини Альянсу, мовляв, та має виділяти більше на оборону. Про це він заявив перед початком зустрічі Європейської політичної спільноти у Будапешті.

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За словами Рютте, під час першої каденції Трамп стимулював НАТО рухатися до витрат на оборону на рівні понад 2% ВВП.

"І зараз, зокрема завдяки йому, НАТО витрачає понад 2%. І ми маємо робити більше – ми знаємо це", – заявив генсек Альянсу.

Відповідаючи на запитання, яким він бачить адекватний показник витрат на оборону за нинішньої геополітичної ситуації, Рютте сказав: "Це точно буде набагато більше за 2%, я абсолютно чітко про це кажу".

Він додав, що "європейська" частина НАТО має витрачати більше, щоб гарантувати, що "ми досягнемо своїх цілей стосовно спроможностей".

Рютте додав, що в майбутньому країни НАТО можуть обговорити підхід до інвестицій, зосередившись на розвитку конкретних оборонних спроможностей кожної країни, а не лише на встановленій частці від ВВП. Таким чином обсяг витрат може відрізнятися залежно від можливостей кожної держави.

"Трамп абсолютно має рацію — з 2% ми не досягнемо бажаного результату", — зазначив Рютте.

ДОВІДКА Дональд Трамп неодноразово критикував союзників по НАТО за недостатні витрати на оборону, стверджуючи, що більшість країн не виконують рекомендацію виділяти 2% ВВП. Він наголошував, що європейські країни покладаються на ресурси США для своєї безпеки, залишаючи значне фінансове навантаження на Америку. Трамп підкреслював, що НАТО має рівномірніше розподіляти обов’язки, а союзники повинні збільшити свої витрати, інакше США можуть скоротити підтримку. Ця критика змусила деякі країни НАТО переглянути свої оборонні бюджети. Дональд Трамп неодноразово критикував союзників по НАТО за недостатні витрати на оборону, стверджуючи, що більшість країн не виконують рекомендацію виділяти 2% ВВП. Він наголошував, що європейські країни покладаються на ресурси США для своєї безпеки, залишаючи значне фінансове навантаження на Америку. Трамп підкреслював, що НАТО має рівномірніше розподіляти обов’язки, а союзники повинні збільшити свої витрати, інакше США можуть скоротити підтримку. Ця критика змусила деякі країни НАТО переглянути свої оборонні бюджети.

6 листопада 2024 року Трамп оголосив про перемогу на виборах президента США. Він пообіцяв, що новий термін буде "справжньою золотою епохою" для країни.

7 листопада президент Зеленський повідомив про "чудову телефонну розмову" з Трампом.

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