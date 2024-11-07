Орбан поговорив з Трампом: У нас великі плани на майбутнє
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив про телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом.
"Дзвінок з Мар-а-Лаго [резиденції республіканця]. Щойно відбулася моя перша телефонна розмова з президентом Трампом після виборів. У нас великі плани на майбутнє!" — написав угорський політик.
Напередодні стало відомо, що Орбан привітав Трампа з перемогою на виборах.
Перед голосуванням, 3 листопада, прем'єр Угорщини заявив, що Європі доведеться переосмислити свою підтримку України, якщо Трампа оберуть президентом США, оскільки континент "не зможе нести тягар війни самостійно".
Уже 6 листопада Орбан висловив думку, що Європі потрібна нова стратегія стосовно України на тлі успіху Республіканської партії та кандидата від політичної сили Трампа на виборах.
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