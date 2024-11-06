Зеленський вперше за велику війну відвідає Угорщину на запрошення Орбана й Мішеля

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У четвер, 7 листопада, президент Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабної війни відвідає Угорщину з офіційним візитом. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

"Завтра [7 листопада] я буду в Будапешті – на саміті Європейської політичної спільноти на запрошення прем’єр-міністра головуючої у Європейській раді Угорщини Віктора Орбана і президента Європейської ради Шарля Мішеля", – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що це вже п’ятий саміт у такому форматі. Перший був у Чехії, другий – у Молдові, потім в Іспанії та Великій Британії. Глава держави розповів, що на заході лідери країн будуть обговорювати безпекові виклики у Європі, а також нові можливості для всіх партнерів.

"Буде низка зустрічей, низка домовленостей із європейськими лідерами", – резюмував він, не розкриваючи деталей.

2 липня угорський прем'єр відвідав Київ і зустрівся із Зеленським: Орбан запропонував припинити вогонь для подальших переговорів.

5 липня Орбан поїхав до Москви до Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини.

Поїздку угорського прем’єра розкритикував Боррель, заявивши, що Угорщина, яка головує у Раді Євросоюзу, представляє тільки свої інтереси у міжнародних поїздках, а не всього ЄС.