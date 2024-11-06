Зеленский впервые за большую войну посетит Венгрию по приглашению Орбана и Мишеля

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В четверг, 7 ноября, президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабной войны посетит Венгрию с официальным визитом. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

"Завтра [7 ноября] я буду в Будапеште – на саммите Европейского политического сообщества по приглашению премьер-министра председательствующей в Европейском совете Венгрии Виктора Орбана и президента Европейского совета Шарля Мишеля", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что это уже пятый саммит в таком формате. Первый был в Чехии, второй – в Молдове, затем в Испании и Великобритании. Глава государства рассказал, что на мероприятии лидеры стран будут обсуждать вызовы безопасности в Европе, а также новые возможности для всех партнеров.

"Будет ряд встреч, ряд договоренностей с европейскими лидерами", – резюмировал он, не раскрывая деталей.

2 июля венгерский премьер посетил Киев и встретился с Зеленским: Орбан предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров.

5 июля Орбан поехал в Москву к Путину – после этого президент Украины отверг возможность посредничества Венгрии.

Поездку венгерского премьера подверг критике Боррель, заявив, что председательствующая в Совете Евросоюза Венгрия представляет только свои интересы в международных поездках, а не всего ЕС.