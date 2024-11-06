Орбан заявил о необходимости новой европейской стратегии по Украине на фоне победы Трампа

Первые шаги могут быть сделаны уже 7 ноября на саммите европейских лидеров в Будапеште, подчеркнул Виктор Орбан

Виктор Орбан (Фото: Игорь Коваленко/EPA)

Европе нужна новая стратегия по Украине на фоне успеха Республиканской партии и кандидата от политической силы Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите тюркоязычных стран в Бишкеке, передает издание Magyar Nemzet.

Венгерский премьер заявил, что победа республиканцев "ставит перед нами, европейскими лидерами, вопрос, сможет ли Европа сохранить военную и финансовую поддержку Украины".

"В этом есть серьезные сомнения, поэтому потребуется новая европейская стратегия", – сказал он, добавив, что первые шаги в этом могут быть сделаны в четверг, 7 ноября, на саммите европейских лидеров в Будапеште.

Самым сложным вопросом, который предстоит решить, Орбан назвал судьбу 50 млрд евро кредита для Украины, который по предварительному решению G7 будет профинансирован совместно Европейским Союзом и США.

3 ноября Орбан заявил, что Европе придется переосмыслить свою поддержку Украины, если Трампа изберут президентом США, поскольку континент "не сможет нести груз войны самостоятельно".

4 ноября Politico писало, что в случае победы Трампа на выборах в США помощь Украине может прекратиться сразу.