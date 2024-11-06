Орбан заявив про необхідність нової європейської стратегії щодо України на тлі перемоги Трампа
Європі потрібна нова стратегія щодо України на тлі успіху Республіканської партії та кандидата від політичної сили Дональда Трампа на виборах у Сполучених Штатах. Таку думку висловив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті тюркомовних країн у Бішкеку, передає видання Magyar Nemzet.
Угорський прем’єр заявив, що перемога республіканців "ставить перед нами, європейськими лідерами, питання, чи зможе Європа зберегти військову та фінансову підтримку України".
"У цьому є серйозні сумніви, тому потрібна буде нова європейська стратегія", – сказав він, додавши, що перші кроки в цьому можуть бути зроблені в четвер, 7 листопада, на саміті європейських лідерів у Будапешті.
Найскладнішим питанням, яке належить вирішити, Орбан назвав долю 50 млрд євро кредиту для України, який, за попереднім рішенням G7, буде профінансований спільно Європейським Союзом і США.
- 3 листопада Орбан заявив, що Європі доведеться переосмислити свою підтримку України, якщо Трампа оберуть президентом США, оскільки континент "не зможе нести тягар війни самостійно".
- 4 листопада Politico писало, що у разі перемоги Трампа на виборах у США допомога Україні може припинитися відразу.