Орбан заявив про необхідність нової європейської стратегії щодо України на тлі перемоги Трампа

Перші кроки можуть бути зроблені вже 7 листопада на саміті європейських лідерів у Будапешті, наголосив Віктор Орбан

Віктор Орбан (Фото: Igor Kovalenko/EPA)

Європі потрібна нова стратегія щодо України на тлі успіху Республіканської партії та кандидата від політичної сили Дональда Трампа на виборах у Сполучених Штатах. Таку думку висловив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті тюркомовних країн у Бішкеку, передає видання Magyar Nemzet.

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Угорський прем’єр заявив, що перемога республіканців "ставить перед нами, європейськими лідерами, питання, чи зможе Європа зберегти військову та фінансову підтримку України".

"У цьому є серйозні сумніви, тому потрібна буде нова європейська стратегія", – сказав він, додавши, що перші кроки в цьому можуть бути зроблені в четвер, 7 листопада, на саміті європейських лідерів у Будапешті.

Найскладнішим питанням, яке належить вирішити, Орбан назвав долю 50 млрд євро кредиту для України, який, за попереднім рішенням G7, буде профінансований спільно Європейським Союзом і США.

3 листопада Орбан заявив, що Європі доведеться переосмислити свою підтримку України, якщо Трампа оберуть президентом США, оскільки континент "не зможе нести тягар війни самостійно".

4 листопада Politico писало, що у разі перемоги Трампа на виборах у США допомога Україні може припинитися відразу.