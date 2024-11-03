Орбан: Якщо Трамп переможе, то Європі доведеться переосмислити підтримку України
Європі доведеться переосмислити свою підтримку України, якщо Дональда Трампа оберуть президентом США, оскільки континент "не зможе нести тягар війни самостійно", заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. Слова політика передала агенція Reuters.
Очільник уряду Угорщини виступає проти військової допомоги Україні. Також Орбан чітко дав зрозуміти: він вважає, що Трамп поділяє його погляди та буде вести переговори про "мирне врегулювання для України".
"Ми [у Європі] повинні усвідомити, що якщо в Америці буде президент, який виступає за мир, у що я не тільки вірю, але також читаю цифри (екзитполів. – Ред.) щодо цього... якщо трапиться те, що ми очікуємо, і Америка стане за мир, тоді Європа не зможе залишатися за війну", – заявив угорський політик.
Він додав, що Україна буде у центрі уваги в порядку денному під час зустрічі європейських лідерів у Будапешті наступного тижня.
Орбан стверджує: Європа "не зможе нести тягар війни сама", і якщо американці перейдуть до миру, то Євросоюзу теж доведеться адаптуватися – саме це будуть обговорювати в угорській столиці.
У липні міністр закордонних справ країни Петер Сійярто заявляв, що уряд Угорщини розглядає Трампа як "шанс для миру в Україні".
Того ж місяця Орбан стверджував, що його команда допомагає помічникам Трампа з політикою щодо сімей та міграції, а 31 жовтня він зателефонував американському політику, аби побажати йому удачі напередодні виборів 5 листопада.
- 28 жовтня Financial Times повідомило, що Трамп може заморозити війну в Україні та покласти відповідальність за гарантії безпеки на Європу.
- Спеціальний представник уряду США з переговорів у справах України (2017-2019) Курт Волкер заявив 1 листопада, що Трамп не хоче, щоб за його можливої каденції Україна зазнала поразки і його зробили за це відповідальним.
- 2 листопада прем'єр Польщі Туск закликав європейських союзників перестати у всьому покладатися на Сполучені Штати.