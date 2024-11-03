Орбан: Якщо Трамп переможе, то Європі доведеться переосмислити підтримку України

Угорський прем'єр анонсував, що Україна буде у центрі уваги на зустрічі європейських лідерів у Будапешті наступного тижня

Дональд Трамп та Віктор Орбан у 2019 році (Ілюстративне фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Європі доведеться переосмислити свою підтримку України, якщо Дональда Трампа оберуть президентом США, оскільки континент "не зможе нести тягар війни самостійно", заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. Слова політика передала агенція Reuters.

Очільник уряду Угорщини виступає проти військової допомоги Україні. Також Орбан чітко дав зрозуміти: він вважає, що Трамп поділяє його погляди та буде вести переговори про "мирне врегулювання для України".

"Ми [у Європі] повинні усвідомити, що якщо в Америці буде президент, який виступає за мир, у що я не тільки вірю, але також читаю цифри (екзитполів. – Ред.) щодо цього... якщо трапиться те, що ми очікуємо, і Америка стане за мир, тоді Європа не зможе залишатися за війну", – заявив угорський політик.

Він додав, що Україна буде у центрі уваги в порядку денному під час зустрічі європейських лідерів у Будапешті наступного тижня.

Орбан стверджує: Європа "не зможе нести тягар війни сама", і якщо американці перейдуть до миру, то Євросоюзу теж доведеться адаптуватися – саме це будуть обговорювати в угорській столиці.

У липні міністр закордонних справ країни Петер Сійярто заявляв, що уряд Угорщини розглядає Трампа як "шанс для миру в Україні".

Того ж місяця Орбан стверджував, що його команда допомагає помічникам Трампа з політикою щодо сімей та міграції, а 31 жовтня він зателефонував американському політику, аби побажати йому удачі напередодні виборів 5 листопада.