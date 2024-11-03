Орбан: Если Трамп победит, то Европе придется переосмыслить поддержку Украины

Венгерский премьер анонсировал, что Украина будет в центре внимания на встрече европейских лидеров в Будапеште на следующей неделе

Дональд Трамп и Виктор Орбан в 2019 году (Иллюстративное фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Европе придется переосмыслить свою поддержку Украины, если Дональда Трампа изберут президентом США, поскольку континент "не сможет нести груз войны самостоятельно", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Слова политика передало агентство Reuters.

Глава правительства Венгрии выступает против военной помощи Украине. Также Орбан ясно дал понять: он считает, что Трамп разделяет его взгляды и будет вести переговоры о "мирном урегулировании для Украины".

"Мы [в Европе] должны осознать, что если в Америке будет президент, выступающий за мир, во что я не только верю, но также читаю цифры (экзитполов. – Ред.) по этому поводу... если случится то, что мы ожидаем, и Америка станет за мир, тогда Европа не сможет оставаться за войну", – заявил венгерский политик.

Он добавил, что Украина будет в центре внимания в повестке дня во время встречи европейских лидеров в Будапеште на следующей неделе.

Орбан утверждает: Европа "не сможет нести груз войны сама", и если американцы перейдут к миру, то Евросоюзу тоже придется адаптироваться – именно это будут обсуждать в венгерской столице.

В июле министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявлял, что правительство Венгрии рассматривает Трампа как "шанс для мира в Украине".

В тот же месяц Орбан утверждал, что его команда помогает помощникам Трампа с политикой семей и миграции, а 31 октября он позвонил по телефону американскому политику, чтобы пожелать ему удачи накануне выборов 5 ноября.

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