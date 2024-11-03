Орбан: Если Трамп победит, то Европе придется переосмыслить поддержку Украины
Европе придется переосмыслить свою поддержку Украины, если Дональда Трампа изберут президентом США, поскольку континент "не сможет нести груз войны самостоятельно", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Слова политика передало агентство Reuters.
Глава правительства Венгрии выступает против военной помощи Украине. Также Орбан ясно дал понять: он считает, что Трамп разделяет его взгляды и будет вести переговоры о "мирном урегулировании для Украины".
"Мы [в Европе] должны осознать, что если в Америке будет президент, выступающий за мир, во что я не только верю, но также читаю цифры (экзитполов. – Ред.) по этому поводу... если случится то, что мы ожидаем, и Америка станет за мир, тогда Европа не сможет оставаться за войну", – заявил венгерский политик.
Он добавил, что Украина будет в центре внимания в повестке дня во время встречи европейских лидеров в Будапеште на следующей неделе.
Орбан утверждает: Европа "не сможет нести груз войны сама", и если американцы перейдут к миру, то Евросоюзу тоже придется адаптироваться – именно это будут обсуждать в венгерской столице.
В июле министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявлял, что правительство Венгрии рассматривает Трампа как "шанс для мира в Украине".
В тот же месяц Орбан утверждал, что его команда помогает помощникам Трампа с политикой семей и миграции, а 31 октября он позвонил по телефону американскому политику, чтобы пожелать ему удачи накануне выборов 5 ноября.
- 28 октября Financial Times сообщило, что Трамп может заморозить войну в Украине и возложить ответственность за гарантии безопасности на Европу.
- Специальный представитель правительства США по переговорам по делам Украины (2017-2019) Курт Волкер заявил 1 ноября, что Трамп не хочет, чтобы при его возможной каденции Украина потерпела поражение и его сделали за это ответственным.
- 2 ноября премьер Польши Туск призвал европейских союзников перестать во всем полагаться на Соединенные Штаты.