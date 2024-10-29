Орбан поздравил Грузинскую мечту, что та "не превратила Грузию в другую Украину"
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководящая партия Грузии Грузинская мечта "не позволила превратить страну во вторую Украину". Его цитирует издание SOVA.
"Хочу поздравить вас с тем, что, в условиях стремления к европейской интеграции, вы не позволили превратить вашу страну во вторую Украину. Мы очень ценим верность премьер-министра этой идее, и я лично убежден, что до конца десятилетия Грузия действительно будет готовой, в самой лучшей своей форме, чтобы стать страной-членом ЕС", – сказал Орбан.
Глава венгерского правительства подчеркнул, что его страна "знает, что такое война, но также знает, что такое мир".
"Мы знаем, что такое война – она ведется в соседней стране. Но мы также знаем, что такое мир. Венгрия – миролюбивая страна в Европе, и мы положительно оцениваем ваши попытки, поскольку и вы на стороне мира", – заявил Орбан.
Именно поэтому, подытожил он, "Венгрии понятен выбор грузинского народа в пользу мира".
- Центральная избирательная комиссия заявила, что по результатам подсчета 100% голосов пророссийская Грузинская мечта набрала 54,08%.
- В день голосования на избирательных участках в Грузии заметили фальсификации, произошли потасовки. Также глава ЦИК призвал Министерство внутренних дел оперативно отреагировать на ситуацию после появления видео, зафиксировавшего вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеуле.
- В целом уже четыре партии Грузии не признали результаты выборов. Однако действующий премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство страны будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.