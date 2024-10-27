Премьер Грузии заявил, что правительство будет утверждено вопреки несогласию оппозиции

Ираклий Кобахидзе (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство страны будет утверждено несмотря на отказ оппозиции признавать результаты состоявшихся накануне парламентских выборов. Слова грузинского премьера приводит Эхо Кавказа.

Кобахидзе, комментируя заявления оппозиционных сил "об украденных выборах", сказал, что первое заседание парламента пройдет в обычном режиме и правительство будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.

"За все эти годы они ни разу не смогли принять результаты выборов, достойно принять свое поражение. Они потерпели поражение в девятый раз", — добавил он.

Кобахидзе утверждает, что "любая попытка оспорить конституционное устройство неприемлема".

"Следует еще раз подчеркнуть, что и в этом случае ряд неправительственных организаций вместе с политическими, радикальными партиями выступили против конституционного строя страны третий раз за четыре года. Но это слабая попытка. Это отчаянные политики, отчаянная попытка хоть как-то оправдаться перед собственными избирателями", — отметил грузинский премьер.

Ранее оппозиционные партии Грузии объявили о непризнании результатов выборов.

Как сообщила Центральная избирательная комиссия, по результатам подсчета 100% голосов Грузинская мечта набрала 54,08%. Коалиция за изменения – 10,92%, Единство – Национальное движение – 10,12%. Также пятипроцентный барьер преодолели Сильная Грузия (8,78%) и Гахария – За Грузию (7,76%).