По состоянию на 16:00 мск явка избирателей составила 50,6%

Выборы в Грузии (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA)

Генсек правящей пророссийской партии Грузии Каха Каладзе заявил, что по предварительным данным политсила уже имеет гарантированное большинство в парламенте. Слова главы "Грузинской мечты" сообщил грузинский Первый канал.

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Он заявил, что о таких данных свидетельствует предварительная информация из местных избирательных штабов.

Несмотря на "беспрецедентно высокую явку", Каладзе призвал сторонников партии прийти на избирательные участки, чтобы "Грузинская мечта" получила конституционное большинство.

Центральная избирательная комиссия Грузии сообщала, что по состоянию на 17:00 (16:00 по Киеву) явка избирателей составила 50,6% – на участки пришло 1 768 816 граждан.

Накануне на избирательных участках в Грузии заметили фальсификации, произошли потасовки.

Также глава Центризбиркома страны Георгий Каландаришвили призвал Министерство внутренних дел оперативно отреагировать на ситуацию после появления видео, зафиксировавшего вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеуле.

В Грузии утром 26 октября открылись избирательные участки, стартовало голосование на парламентских выборах. Президент страны Саломе Зурабишвили уже проголосовала "за Грузию".

Основатель и почетный глава пророссийской партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили в день парламентских выборов в Грузии 26 октября заявил, что победа проевропейских оппозиционных сил приведет к "катастрофе и разрушению" в стране.