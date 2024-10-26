У проросійській "Грузинській мрії" вже заявили про нібито перемогу на виборах

Станом на 16:00 за Києвом явка виборців склала 50,6%

Вибори у Грузії (Фото: DAVID MDZINARISHVILI / EPA)

Генсек правлячої проросійської партії Грузії Каха Каладзе заявив, що за попередніми даними політсила уже має гарантовану більшість у парламенті. Слова очільника "Грузинської мрії" повідомив грузинський Перший канал.

Він заявив, що про такі дані свідчить попередня інформація з місцевих виборчих штабів.

Попри "безпрецедентно високу явку, Каладзе закликав прихильників партії прийти на виборчі дільниці, аби "Грузинська мрія" отримала конституційну більшість.

Центральна виборча комісія Грузії повідомляла, що станом на 17:00 (16:00 за Києвом) явка виборців склала 50,6% – на дільниці прийшов 1 768 816 громадян.

Напередодні на виборчих дільницях у Грузії помітили фальсифікації, сталися бійки.

Також голова Центрвиборчкому країни Георгій Каландарішвілі закликав Міністерство внутрішніх справ оперативно відреагувати на ситуацію після появи відео, котре зафіксувало вкидання бюлетенів на виборчій дільниці в Марнеулі.

У Грузії вранці 26 жовтня відкрилися виборчі дільниці, стартувало голосування на парламентських виборах. Президентка країни Саломе Зурабішвілі вже проголосувала "за Грузію".

Засновник та почесний голова проросійської партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі у день парламентських виборів у Грузії 26 жовтня заявив, що перемога проєвропейських опозиційних сил призведе до "катастрофи та руйнування" в країні.