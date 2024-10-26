На виборчих дільницях у Грузії помічено фальсифікації, сталися перші бійки – відео

Правозахисники повідомляють про численні порушення виборчого процесу

Фото: ЕРА

Виконавча директорка Transparency International Georgia Ека Гігаурі опублікувала у Facebook відео, на якому зафіксовано ймовірне вкидання бюлетенів на 69-й виборчій дільниці в Марнеулі, регіон Квемо Картлі.

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Зазначається, що на цій дільниці не використовується електронне голосування.

Як повідомила у соцмережах Ніно Ломджарія, голова громадської організації "Європейська орбіта Грузії" та колишня омбудсменка, чоловік кинув до урни для голосування пачку бюлетенів.

Журналістка Нанука Жоржоліані зазначила, що порушником виявився заступник голови сакребуло Марнеулі.

Крім того, у мережі з’явилися кадри інциденту в місті Зугдіді, де, за словами депутатки від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ани Цилідзе, представник керівної партії "Грузинська мрія" Георгій Джикія напав на спостерігачів на одній із виборчих дільниць. Місцеві медіа також інформують про подібний напад на спостерігача в Марнеулі.

У Грузії вранці 26 жовтня відкрилися виборчі дільниці, стартувало голосування на парламентських виборах. Президентка країни Саломе Зурабішвілі вже проголосувала "за Грузію".

Засновник та почесний голова проросійської партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі у день парламентських виборів у Грузії 26 жовтня заявив, що перемога проєвропейських опозиційних сил призведе до "катастрофи та руйнування" в країні.