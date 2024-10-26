На избирательных участках в Грузии отмечены фальсификации, произошли первые драки – видео

Фото: ЕРА

Исполнительный директор Transparency International Georgia Эка Гигаури опубликовала в Facebook видео, на котором зафиксирован вероятный вброс бюллетеней на 69-м избирательном участке в Марнеуле, регион Квемо Картли.

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Отмечается, что на этом участке не используется электронное голосование.

Как сообщила в соцсетях Нино Ломджария, глава общественной организации Европейская орбита Грузии и бывшая омбудсменка, мужчина бросил в урну для голосования пачку бюллетеней.

Журналистка Нанука Жоржолиани отметила, что нарушителем оказался заместитель председателя сакребуло Марнеули.

Кроме того, в сети появились кадры инцидента в городе Зугдиди, где, по словам депутата от оппозиционной партии Единое национальное движение Анны Цилидзе, представитель правящей партии Грузинская мечта Георгий Джикия напал на наблюдателей на одном из избирательных участков. Местные медиа также информируют о подобном нападении на наблюдателя в Марнеуле.

В Грузии утром 26 октября открылись избирательные участки, стартовало голосование на парламентских выборах. Президент страны Саломе Зурабишвили уже проголосовала "за Грузию".

Основатель и почетный глава пророссийской партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили в день парламентских выборов в Грузии 26 октября заявил, что победа проевропейских оппозиционных сил приведет к "катастрофе и разрушению" в стране.