Глава Грузинской мечты на выборах заявил, что победа оппозиции будет "катастрофой"
Основатель и почетный глава пророссийской партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили в день парламентских выборов в Грузии 26 октября заявил, что победа проевропейских оппозиционных сил приведет к "катастрофе и разрушению" в стране, сообщает Эхо Кавказа.
Иванишвили назвал оппозиционных политиков "иноагентами" и повторил российские нарративы, отметив, что победа проевропейских сил на выборах может повлечь за собой войну для Грузии.
"Рядом с нами идет война. Государство, управляющее агентурой, преследует цель – втянуть Грузию в вооруженный конфликт. Это может произойти очень быстро. Нас будет ждать катастрофа и руины", – заявил он.
Иванишвили утверждает, что Грузинская мечта стремится сохранить мирный путь развития для Грузии, тогда как оппозиция, по его мнению, выполняет задачи иностранных государств, заинтересованных только в войне, "происходящем рядом".
- 3 июня 2024 года в Грузии официально вступил в силу закон об "иноагентах" (подобный есть у РФ). Его подписал спикер парламента страны, обойдя таким образом вето президентки.
- 5 июня посол ЕС в Грузии Герчинский сказал, что после принятия скандального закона об "иноагентах" безвизовый режим со страной будет пересмотрен.
- 9 июля Герчинский заявил, что Евросоюз приостановил вступление страны в блок, а также заморозил 30 млн евро, предназначенных для поддержки государства в сфере обороны.
- 4 октября стало известно, что Евросоюз приостановил встречи на высоком уровне с представителями правительства Грузии.