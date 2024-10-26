По мнению Бидзина Иванишвили заявил, что победа проевропейских сил на выборах может повлечь за собой войну для Грузии

Бидзина Иванишвили (Фото: Википедия/The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland)

Основатель и почетный глава пророссийской партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили в день парламентских выборов в Грузии 26 октября заявил, что победа проевропейских оппозиционных сил приведет к "катастрофе и разрушению" в стране, сообщает Эхо Кавказа.

Иванишвили назвал оппозиционных политиков "иноагентами" и повторил российские нарративы, отметив, что победа проевропейских сил на выборах может повлечь за собой войну для Грузии.

"Рядом с нами идет война. Государство, управляющее агентурой, преследует цель – втянуть Грузию в вооруженный конфликт. Это может произойти очень быстро. Нас будет ждать катастрофа и руины", – заявил он.

Иванишвили утверждает, что Грузинская мечта стремится сохранить мирный путь развития для Грузии, тогда как оппозиция, по его мнению, выполняет задачи иностранных государств, заинтересованных только в войне, "происходящем рядом".