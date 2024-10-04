Евросоюз прекратил встречи на высоком уровне с представителями правительства Грузии

Флаги ЕС и Грузии (Фото: Zurab Kurtsikidze/EPA)

Европейский Союз принял решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии в ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии. Об этом сообщил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, передает Эхо Кавказа.

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По его словам, летом была внутренняя дискуссия с государствами-членами о том, каким должен быть подход к властям Грузии, которые, как считают в организации, недружественны по отношению к ЕС.

"Кроме того, мы обсудили, как нам следует подходить к антизападному и антиевропейскому нарративу, пропаганде и теориям заговора, и решили не иметь никаких контактов на высоком уровне с нынешним правительством Грузии. Именно поэтому за последние месяцы не было ни визитов на высоком уровне в Грузию, ни встреч на высоком уровне с представителями грузинских властей в Брюсселе", – подчеркнул Герчинский.

Дипломат отметил, что Евросоюз стремится работать с властью, "готовой вступить в ЕС".

"Если Грузия станет однопартийным государством, страной, где запрещена политическая оппозиция, где гражданскому обществу придется ехать на работу за границу, если основные права человека, не говоря уже о правах меньшинств, не будут защищены, Грузия не сможет стать членом Евросоюза – ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра", – заявил Герчинский.

Он добавил, что ЕС основывается на определенных ценностях, которые "не являются предметом переговоров". По словам дипломата, это свобода, демократия, верховенство закона и права меньшинств.

Посол выразил надежду, что на выборах 26 октября грузины выберут новое правительство, которое будет верным этим ценностям.

3 июня в Грузии официально вступил в силу закон об "иноагентах". Его подписал спикер парламента страны, обойдя таким образом вето президента.

5 июня посол ЕС в Грузии Герчинский сказал, что после принятия скандального закона об "иноагентах" безвизовый режим со страной будет пересмотрен.

9 июля Герчинский заявил, что Евросоюз приостановил вступление страны в блок, а также заморозил 30 млн евро, предназначенных для поддержки государства в сфере обороны.