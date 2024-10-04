Євросоюз припинив зустрічі на високому рівні з представниками уряду Грузії

Павел Герчинський висловив сподівання, що на виборах 26 жовтня грузини оберуть новий уряд, який буде відданий цінностям ЄС

Прапори ЄС та Грузії (Фото: Zurab Kurtsikidze/EPA)

Європейський Союз ухвалив рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії у відповідь на антиєвропейські дії та риторику керівної партії. Про це повідомив посол Євросоюзу у Грузії Павел Герчинський, передає Ехо Кавказу.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За його словами, влітку була внутрішня дискусія з державами-членами про те, яким має бути підхід до влади Грузії, яка, як вважають в організації, недружня до ЄС.

"Крім того, ми обговорили, як нам слід підходити до антизахідного та антиєвропейського наративу, пропаганди та теорій змови, і вирішили не мати жодних контактів на високому рівні з нинішнім урядом Грузії. Саме тому за останні місяці не було ні візитів на високому рівні до Грузії, ні зустрічей на високому рівні з представниками грузинської влади у Брюсселі", – наголосив Герчинський.

Дипломат зазначив, що Євросоюз прагне працювати з владою, "готовою вступити до ЄС".

"Якщо Грузія стане однопартійною державою, країною, де заборонено політичну опозицію, де громадянському суспільству доведеться їхати на роботу за кордон, якщо основні права людини, не кажучи вже про права меншин, не будуть захищені, Грузія не зможе стати членом Євросоюзу – ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра", – заявив Герчинський.

Він додав, що ЄС ґрунтується на певних цінностях, які "не є предметом переговорів". За словами дипломата, це свобода, демократія, верховенство закону й права меншин.

Посол висловив сподівання, що на виборах 26 жовтня грузини оберуть новий уряд, який буде відданий цим цінностям.

3 червня у Грузії офіційно набрав чинності закон про "іноагентів". Його підписав спікер парламенту країни, обійшовши таким чином вето президентки.

5 червня посол ЄС в Грузії Герчинський сказав, що після ухвалення скандального закону про "іноагентів" безвізовий режим із країною переглянуть.

9 липня Герчинський заявив, що Євросоюз призупинив вступ країни до блоку, а також заморозив 30 млн євро, призначених на підтримку держави у сфері оборони.