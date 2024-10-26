Глава Грузинської мрії на виборах заявив, що перемога опозиції буде "катастрофою"

На думку Бідзіна Іванішвілі заявив, що перемога проєвропейських сил на виборах може спричинити війну для Грузії

Бідзіна Іванішвілі (Фото: Вікіпедія/The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland)

Засновник та почесний голова проросійської партії Грузинська мрія Бідзіна Іванішвілі у день парламентських виборів у Грузії 26 жовтня заявив, що перемога проєвропейських опозиційних сил призведе до "катастрофи та руйнування" в країні, повідомляє Ехо Кавказа.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Іванішвілі назвав опозиційних політиків "іноагентами" та повторив російські наративи, зазначивши, що перемога проєвропейських сил на виборах може спричинити війну для Грузії.

"Поруч із нами йде війна. Держава, яка керує агентурою, має нагальну мету – втягнути Грузію у збройний конфлікт. Це може статися дуже швидко. Нас чекатиме катастрофа і руїни", – заявив він.

Іванішвілі стверджує, що Грузинська мрія прагне зберегти мирний шлях розвитку для Грузії, тоді як опозиція, на його думку, виконує завдання іноземних держав, які зацікавлені лише у війні, "що відбувається поруч".