Глава Грузинської мрії на виборах заявив, що перемога опозиції буде "катастрофою"
Засновник та почесний голова проросійської партії Грузинська мрія Бідзіна Іванішвілі у день парламентських виборів у Грузії 26 жовтня заявив, що перемога проєвропейських опозиційних сил призведе до "катастрофи та руйнування" в країні, повідомляє Ехо Кавказа.
Іванішвілі назвав опозиційних політиків "іноагентами" та повторив російські наративи, зазначивши, що перемога проєвропейських сил на виборах може спричинити війну для Грузії.
"Поруч із нами йде війна. Держава, яка керує агентурою, має нагальну мету – втягнути Грузію у збройний конфлікт. Це може статися дуже швидко. Нас чекатиме катастрофа і руїни", – заявив він.
Іванішвілі стверджує, що Грузинська мрія прагне зберегти мирний шлях розвитку для Грузії, тоді як опозиція, на його думку, виконує завдання іноземних держав, які зацікавлені лише у війні, "що відбувається поруч".
- 3 червня 2024 року в Грузії офіційно набрав чинності закон про "іноагентів" (подібний є у РФ). Його підписав спікер парламенту країни, обійшовши таким чином вето президентки.
- 5 червня посол ЄС у Грузії Герчинський сказав, що після ухвалення скандального закону про "іноагентів" безвізовий режим із країною переглянуть.
- 9 липня Герчинський заявив, що Євросоюз призупинив вступ країни до блоку, а також заморозив 30 млн євро, призначених на підтримку держави у сфері оборони.
- 4 жовтня стало відомо, що Євросоюз припинив зустрічі на високому рівні з представниками уряду Грузії.