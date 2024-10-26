Зурабишвили на выборах проголосовала "за Грузию". Избирательные участки открыты

"Я проголосовала за новую Грузию, за ту Грузию, ради которой я приехала в эту страну 22 года назад", – заявила президент страны

Саломе Зурабишвили (Фото: ЕРА/IRAKLI GEDENIDZE)

В Грузии утром 26 октября открылись избирательные участки, стартовало голосование на парламентских выборах. Президент страны Саломе Зурабишвили уже проголосовала, передает Эхо Кавказа.

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Впервые 150 депутатов будут избраны полностью по пропорциональной системе, а не по смешанной, как это было раньше.

Чтобы попасть в парламент XI созыва, партиям нужно преодолеть пятипроцентный барьер, объясняют журналисты. Эти выборы считаются важными, поскольку их результаты могут определить дальнейший путь страны – или в направлении интеграции с ЕС, или в направлении сближения с Москвой.

"Я не голосовала за кого-то, на этот раз я проголосовала за что-то. Я проголосовала за новую Грузию, за ту Грузию, ради которой я приехала в эту страну 22 года назад. Я проголосовала за ту Грузию, за которую молились все мои предки, за которую молится вся Грузия. Этой ночью мы все будем победителями. Никто не будет огорчен, потому что победит Грузия", – заявила Зурабишвили.

Накануне президент Грузии призвала своих граждан идти на выборы и ничего не бояться.

#AddressingTheNation 🗳️ #GeorgiaElections



Перейти к пальцам и терпеть не может! В будущем нашей страны должны быть учтены из-за всех – всего лишь один из них. Let no one stay home; Ваша концепция будет определена, какая проблема Georgia will be like! pic.twitter.com/onKvb8cqH7 — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) октябрь 25, 2024

СПРАВКА Правящая партия Грузинская мечта в сложных отношениях с Зурабишвили из-за ее независимой позиции и критики правительства. Президент часто действует вопреки линии руководящей партии, особенно в вопросах внешней политики и евроинтеграции. Зурабишвили открыта для поддержки европейского курса Грузии, тогда как Грузинская мечта пытается сблизиться с Россией. Зурабишвили также активно выступала против закона об "иноагентах" и других документах, подобных имеющимся в России. Правящая партия Грузинская мечта в сложных отношениях с Зурабишвили из-за ее независимой позиции и критики правительства. Президент часто действует вопреки линии руководящей партии, особенно в вопросах внешней политики и евроинтеграции. Зурабишвили открыта для поддержки европейского курса Грузии, тогда как Грузинская мечта пытается сблизиться с Россией. Зурабишвили также активно выступала против закона об "иноагентах" и других документах, подобных имеющимся в России.

3 июня 2024 года в Грузии официально вступил в силу закон об "иноагентах" (подобный есть у РФ). Его подписал спикер парламента страны, обойдя таким образом вето президента.

5 июня посол ЕС в Грузии Герчинский сказал, что после принятия скандального закона об "иноагентах" безвизовый режим со страной будет пересмотрен.

9 июля Герчинский заявил, что Евросоюз приостановил вступление страны в блок, а также заморозил 30 млн евро, предназначенных для поддержки государства в сфере обороны.

4 октября стало известно, что Евросоюз приостановил встречи на высоком уровне с представителями правительства Грузии.