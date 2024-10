Зурабишвили на выборах проголосовала "за Грузию". Избирательные участки открыты

В Грузии утром 26 октября открылись избирательные участки, стартовало голосование на парламентских выборах. Президент страны Саломе Зурабишвили уже проголосовала, передает Эхо Кавказа.

Впервые 150 депутатов будут избраны полностью по пропорциональной системе, а не по смешанной, как это было раньше.

Чтобы попасть в парламент XI созыва, партиям нужно преодолеть пятипроцентный барьер, объясняют журналисты. Эти выборы считаются важными, поскольку их результаты могут определить дальнейший путь страны – или в направлении интеграции с ЕС, или в направлении сближения с Москвой.

"Я не голосовала за кого-то, на этот раз я проголосовала за что-то. Я проголосовала за новую Грузию, за ту Грузию, ради которой я приехала в эту страну 22 года назад. Я проголосовала за ту Грузию, за которую молились все мои предки, за которую молится вся Грузия. Этой ночью мы все будем победителями. Никто не будет огорчен, потому что победит Грузия", – заявила Зурабишвили.

Накануне президент Грузии призвала своих граждан идти на выборы и ничего не бояться.

