Прем'єр Грузії заявив, що уряд затвердять попри незгоду опозиції

Іраклій Кобахідзе (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд країни буде затверджено попри відмову опозиції визнавати результати парламентських виборів, які відбулися напередодні. Слова грузинського прем’єра наводить Ехо Кавказу.

Кобахідзе, коментуючи заяви опозиційних сил "про вкрадені вибори", сказав, що перше засідання парламенту пройде у звичайному режимі й уряд буде затверджено, попри відмову опозиції визнавати результати голосування.

"За всі ці роки вони жодного разу не змогли прийняти результати виборів, гідно прийняти свою поразку. Вони зазнали поразки вдев'яте", – додав він.

Кобахідзе стверджує, що "будь-яка спроба оскаржити конституційний устрій неприйнятна".

"Слід ще раз наголосити, що й у цьому випадку низка неурядових організацій разом із політичними, радикальними партіями виступила проти конституційного ладу країни втретє за чотири роки. Але це слабка спроба. Це відчайдушні політики, відчайдушна спроба хоч якось виправдатись перед власними виборцями", – зазначив грузинський прем'єр.

Раніше опозиційні партії Грузії оголосили про невизнання результатів виборів.

Як повідомила Центральна виборча комісія, за результатами підрахунку 100% голосів Грузинська мрія набрала 54,08%. Коаліція за зміни – 10,92%, Єдність – Національний рух – 10,12%. Також п'ятивідсотковий бар'єр подолали Сильна Грузія (8,78%) та Гахарія – За Грузію (7,76%).