Опозиційні партії Грузії оголосили, що не визнають результати виборів

Вибори в Грузії (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

У Грузії опозиційні партії оголосили про невизнання результатів виборів до парламенту країни, які відбулися 26 жовтня. Про це повідомило Ехо Кавказа.

Результати парламентських виборів не визнає партія експрезидента Міхеіла Саакашвілі Єдність – Національний рух, заявила лідерка партії Тіна Бокучава.

Коаліція за зміни також не визнає результати виборів, заявив її лідер Ніка Гварамія. Він стверджує, що Грузинська мрія здійснює конституційний переворот.

"Схему фальсифікації виборів розшифровано, детальну інформацію про неї громадськість дізнається 27 жовтня. Вибори вкрадені. Це конституційний переворот, Грузинська мрія є автором конституційного перевороту та буде притягнута до відповідальності у порядку, передбаченому законодавством Грузії. Ми розшифрували схему того, як було вкрадено вибори", – наголосив Гварамія.

Дві політичні сили, які зайняли, за інформацією Центральної виборчої комісії, друге та третє місця на виборах анонсували акції протесту.

До партій, які не визнали вибори, приєдналася і Сильна Грузія. Одна з лідерок коаліції Анна Долідзе заявила, що результати не відображають волю грузинського народу.

Заява партії Гахарія – За Грузію з четвірки опозиційних наразі найстриманіша. У партії заявили, що порушення у день виборів вплинули на офіційні результати, але наразі не оголошували про невизнання їх.

Як повідомила ЦВК, за результатами підрахунку 97% голосів Грузинська мрія набрала 54,24%. Коаліція за зміни – 10,8%, Єдність – Національний рух – 10,07%. Також п'ятивідсотковий бар'єр подолали Сильна Грузія (8,72%) та Гахарія – За Грузію (7,72%).