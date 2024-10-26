У Грузії екзитполи показують суперечливі дані, на офіс опозиційної політсили був напад – відео
На парламентських виборах у Грузії опозиційні екзитполи показують перемогу опозиційних же політсил, провладна телекомпанія – перемогу проросійської керівної партії "Грузинська мрія". Також стався напад на центральний офіс опозиційного "Національного руху", передало місцеве Радіо Свобода.
За даними ЗМІ, декілька людей увірвалися у двір будівлі та вступили у словесне та фізичне протистояння з членами опозиційної партії.
Очільниця "Нацруху" Тінка Бокучава заявила, що напад вчинили члени насильницького угрупування керівної партії "Грузинська мрія".
"Це творить уряд, який програє вибори і який вкрай наляканий. Уряд розуміє, що дуже скоро їх не буде. На цих виборах опозиція перемагає переконливо і дуже важливо не втратити жодного голосу", – зазначила політикиня.
Хоча на місце прибула поліція, але нападники на той момент уже втекли, зауважило Радіо Свобода.
Тим часом екзитполи показують суперечливі дані: проурядовий канал Imedi заявляє про перемогу "Грузинської мрії" з 56,1%. Заявлена похибка – +-2,5%.
Опозиційний канал "Формула" теж ставить владну партію на перше місце з 40,9%, але згідно з ним опозиція отримує більшість місць у парламенті з 51.9% (серед тих, що проходять до парламенту). Похибка також близько 2,5%.
Ще один опозиційний канал "Мтаварі" показує 42% у "Грузинської мрії" та 48% в опозиційних сил.
Центральна виборча комісія має повідомити про попередні результати до 22:00 (21:00 за місцевим часом).
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі написала: "Європейська Грузія перемагає з 52% попри спроби фальсифікації виборів і без голосів діаспори".
Угорський прем'єр Віктор Орбан уже встиг привітати проросійську "Грузинську мрію" з перемогою на виборах.
Напередодні на виборчих дільницях у Грузії помітили фальсифікації, сталися бійки.
- Також голова Центрвиборчкому країни закликав Міністерство внутрішніх справ оперативно відреагувати на ситуацію після появи відео, котре зафіксувало вкидання бюлетенів на виборчій дільниці в Марнеулі.
- Ще вдень генсек "Грузинської мрії" заявив, що за попередніми даними політсила уже має гарантовану більшість у парламенті.