Сийярто назвал грузинскую оппозицию "ставленниками Брюсселя", польстил Грузинской мечте
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал грузинскую оппозицию "ставленниками Брюсселя", а руководящую "Грузинскую мечту" — партией, которая "поддерживает суверенитет, мир и семью". Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook.
"Ничего нового под солнцем: выборы в Грузии в субботу выиграли не те, кого назначил Брюссель и либеральный мейнстрим, а руководящая партия, выступающая за суверенитет, мир и семью, открыто ставящая национальные интересы на первое место", — написал Сийярто.
Венгерский министр отметил, что якобы после поражения оппозиции "началась атака: выборы были нечестными, в Грузии нет демократии".
Он подчеркнул, что Венгрия поздравляет "Грузинскую мечту" за то, что она "смогла завоевать и сохранить доверие грузинского народа". Министр также выразил готовность развивать сотрудничество на основе взаимного уважения и поддерживать процесс европейской интеграции.
- Центральная избирательная комиссия заявила, что по результатам подсчета 100% голосов пророссийская Грузинская мечта набрала 54,08%. Коалиция за изменения – 10,92%, Единство – Национальное движение – 10,12%. Также пятипроцентный барьер преодолели Сильная Грузия (8,78%) и Гахария – За Грузию (7,76%).
- В день голосования на избирательных участках в Грузии заметили фальсификации, произошли потасовки. Также глава ЦИК призвал Министерство внутренних дел оперативно отреагировать на ситуацию после появления видео, зафиксировавшего вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеули.
- В целом уже четыре партии Грузии не признали результаты выборов. Однако действующий премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство страны будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.