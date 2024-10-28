Сийярто назвал грузинскую оппозицию "ставленниками Брюсселя", польстил Грузинской мечте

Венгерский министр отметил, что якобы после поражения оппозиции "началась атака: выборы были нечестными, в Грузии нет демократии"

Петер Сийярто (Фото: Facebook министра)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал грузинскую оппозицию "ставленниками Брюсселя", а руководящую "Грузинскую мечту" — партией, которая "поддерживает суверенитет, мир и семью". Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook.

"Ничего нового под солнцем: выборы в Грузии в субботу выиграли не те, кого назначил Брюссель и либеральный мейнстрим, а руководящая партия, выступающая за суверенитет, мир и семью, открыто ставящая национальные интересы на первое место", — написал Сийярто.

Венгерский министр отметил, что якобы после поражения оппозиции "началась атака: выборы были нечестными, в Грузии нет демократии".

Он подчеркнул, что Венгрия поздравляет "Грузинскую мечту" за то, что она "смогла завоевать и сохранить доверие грузинского народа". Министр также выразил готовность развивать сотрудничество на основе взаимного уважения и поддерживать процесс европейской интеграции.