Сійярто назвав грузинську опозицію "ставлениками Брюсселя", підлестив Грузинській мрії

Угорський міністр зазначив, що нібито після поразки опозиції "почалася атака: вибори були нечесними, в Грузії немає демократії тощо"

Петер Сійярто (Фото: Facebook міністра)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав грузинську опозицію "ставлениками Брюсселя", а керівну "Грузинську мрію" — партією, яка "підтримує суверенітет, мир і сім'ю". Відповідний допис він опублікував у Facebook.

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"Нічого нового під сонцем: вибори в Грузії в суботу виграли не ті, кого призначив Брюссель і ліберальний мейнстрим, а керівна партія, яка виступає за суверенітет, мир і сім'ю, яка відкрито ставить національні інтереси на перше місце", – написав Сійярто.

Угорський міністр зазначив, що нібито після поразки опозиції "почалася атака: вибори були нечесними, в Грузії немає демократії тощо".

Він підкреслив, що Угорщина вітає "Грузинську мрію" за те, що вона "змогла завоювати й зберегти довіру грузинського народу". Міністр також висловив готовність розвивати співпрацю на основі взаємної поваги та підтримувати процес європейської інтеграції.