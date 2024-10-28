Сійярто назвав грузинську опозицію "ставлениками Брюсселя", підлестив Грузинській мрії
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав грузинську опозицію "ставлениками Брюсселя", а керівну "Грузинську мрію" — партією, яка "підтримує суверенітет, мир і сім'ю". Відповідний допис він опублікував у Facebook.
"Нічого нового під сонцем: вибори в Грузії в суботу виграли не ті, кого призначив Брюссель і ліберальний мейнстрим, а керівна партія, яка виступає за суверенітет, мир і сім'ю, яка відкрито ставить національні інтереси на перше місце", – написав Сійярто.
Угорський міністр зазначив, що нібито після поразки опозиції "почалася атака: вибори були нечесними, в Грузії немає демократії тощо".
Він підкреслив, що Угорщина вітає "Грузинську мрію" за те, що вона "змогла завоювати й зберегти довіру грузинського народу". Міністр також висловив готовність розвивати співпрацю на основі взаємної поваги та підтримувати процес європейської інтеграції.
- Центральна виборча комісія заявила, що за результатами підрахунку 100% голосів проросійська Грузинська мрія набрала 54,08%. Коаліція за зміни – 10,92%, Єдність – Національний рух – 10,12%. Також п'ятивідсотковий бар'єр подолали Сильна Грузія (8,78%) та Гахарія – За Грузію (7,76%).
- У день голосування на виборчих дільницях у Грузії помітили фальсифікації, сталися бійки. Також голова ЦВК закликав Міністерство внутрішніх справ оперативно відреагувати на ситуацію після появи відео, котре зафіксувало вкидання бюлетенів на виборчій дільниці в Марнеулі.
- Загалом уже чотири партії Грузії не визнали результатів виборів. Проте чинний прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд країни буде затверджено, попри відмову опозиції визнавати результати голосування.