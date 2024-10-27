Угорський прем'єр Орбан їде до Грузії – офіційно зустрінеться з проросійським колегою Кобахідзе

Орбан першим привітав партію Грузинська мрія з перемогою на парламентських виборах ще до оголошення остаточних результатів

Віктор Орбан (Фото: JAKUB GAVLAK / EPA)

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан відвідає з офіційним візитом Грузію та матиме зустріч з головою місцевого проросійського уряду Іраклієм Кобахідзе. Інформацію від пресслужби адміністрації грузинського Кабінету міністрів передає інформаційна агенція "Грузия Online".

За даними уряду Грузії, візит має відбутися 28-29 жовтня – на другий день має відбутися офіційна церемонія зустрічі двох прем'єрів.

Анонсовано зустрічі віч-на-віч та в розширеному форматі, після яких Кобахідзе та Орбан виступлять зі спільними заявами для медіа.

Очікується, що угорського прем'єра супроводжуватиме урядова делегація, у яку входять міністр закордонних справ та торгівлі країни Петер Сійярто, міністр економічного розвитку Мартон Надь, очільник Міністерства фінансів Міхай Варга, державний секретар Янош Мате та інші посадовці.

Раніше, 26 жовтня, Орбан першим привітав проросійську партію Грузинська мрія з перемогою на парламентських виборах, хоча на той момент ще не були відомі остаточні результати.

Тим часом опозиційна до уряду президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала результати парламентських виборів у країні "тотально сфальсифікованими", заявила про спецоперацію РФ та закликала людей вийти на протест у понеділок, 28 жовтня.