"Тотальна фальсифікація виборів". Президентка Грузії закликала людей вийти на протест

За словами Зурабішвілі, грузини стали свідками та жертвами російської спецоперації, гібридної війни, котра велася проти їхнього народу та країни

Саломе Зурабішвілі (Ілюстративне фото: RADEK PIETRUSZKA / EPA)

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала результати парламентських виборів у країні "тотально сфальсифікованими", заявила про спецоперацію РФ та закликала людей вийти на протест у понеділок, 28 жовтня. Слова політикині під час виступу передає проєкт Радіо Свобода "Ехо Кавказу".

"Це була тотальна фальсифікація та конфіскація ваших голосів. Використовувалися всі методи, які ми бачили в різних країнах. Крім того, використовувалися сьогоднішні технології фальсифікації. Ніколи такого не було", – заявила Зурабішвілі.

За її словами, грузини стали свідками та жертвами російської спецоперації, гібридної війни, котра велася проти їхнього народу та країни.

Президентка назвала це голосування "російськими виборами" та звинуватила проросійську владу у позбавленні громадян прав, забезпечених Конституцією.

ДОВІДКА. Грузія – парламентська республіка, а отже більша частина влади зосереджена у руках парламенту та уряду. Президентка Зурабішвілі дотримується проєвропейських поглядів, а панівна партія "Грузинська мрія", що контролює парламент та уряд, стоїть на проросійських позиціях. Грузія – парламентська республіка, а отже більша частина влади зосереджена у руках парламенту та уряду. Президентка Зурабішвілі дотримується проєвропейських поглядів, а панівна партія "Грузинська мрія", що контролює парламент та уряд, стоїть на проросійських позиціях.

"У нас відібрали інститут виборів, бо після цих виборів дуже складно уявити, якими будуть вибори у майбутньому, якщо щось не зміниться. Вони відібрали наше конституційне право на вибір", – зауважила політикиня.

Вона підтвердила, що не визнає результатів голосування, оприлюднених Центральною виборчою комісією, й зазначила, що визнати ці вибори – означає визнання входження Росії до Грузії та підкорення країни РФ.

Президентка закликала грузинський народ спільно боротися за свій голос: "Ми повинні встати разом і заявити, що не визнаємо ці вибори, не терпимо Росію та її вторгнення до Грузії у такій формі. Ми стоятимемо разом. Вони зі мною і я з ними".

Зурабішвілі покликала громадян вийти на площу Руставелі 28 жовтня о 19:00 за Тбілісі (17:00 за Києвом), аби разом заявити усьому світу, що вони не визнають результатів цих виборів та захищають своє конституційне право.

Раніше стало відомо, що політикиня провела зустрічі з лідерами опозиції та очільниками неурядових організацій.