"Тотальная фальсификация выборов". Президент Грузии призвала людей выйти на протест
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала результаты парламентских выборов в стране "тотально сфальсифицированными", заявила о спецоперации РФ и призвала людей выйти на протест в понедельник, 28 октября. Слова политика во время выступления передает проект Радио Свобода "Эхо Кавказа".
"Это была тотальная фальсификация и конфискация ваших голосов. Использовались все методы, которые мы видели в разных странах. Кроме того, использовались сегодняшние технологии обеления фальсификации. Никогда такого не было", – заявила Зурабишвили.
По ее словам, грузины стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, гибридной войны, которая велась против их народа и страны.
Президент назвала это голосование "российскими выборами" и обвинила пророссийские власти в лишении граждан прав, обеспеченных Конституцией.
"У нас отобрали институт выборов, потому что после этих выборов очень сложно представить, какими будут выборы в будущем, если что-то не изменится. Они отобрали наше конституционное право на выбор", – отметила политик.
Она подтвердила, что не признает результаты голосования, обнародованных Центральной избирательной комиссией, и отметила, что признать эти выборы – означает признание вхождения России в Грузию и покорения страны РФ.
Президент призвала грузинский народ совместно бороться за свой голос: "Мы должны встать вместе и заявить, что не признаем эти выборы, не терпим Россию и ее вторжение в Грузию в такой форме. Мы будем стоять вместе. Они со мной и я с ними".
Зурабишвили позвала граждан выйти на площадь Руставели 28 октября в 19:00 по Тбилиси (17:00 по Киеву), чтобы вместе заявить всему миру, что они не признают результаты этих выборов и защищают свое конституционное право.
Ранее стало известно, что политик провела встречи с лидерами оппозиции и руководителями неправительственных организаций.
- Центральная избирательная комиссия заявила, что по результатам подсчета 100% голосов пророссийская Грузинская мечта набрала 54,08%. Коалиция за изменения – 10,92%, Единство – Национальное движение – 10,12%. Также пятипроцентный барьер преодолели Сильная Грузия (8,78%) и Гахария – За Грузию (7,76%).
- В день голосования на избирательных участках в Грузии заметили фальсификации, произошли потасовки. Также глава ЦИК призвал Министерство внутренних дел оперативно отреагировать на ситуацию после появления видео, зафиксировавшего вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеуле.
- В общем, уже четыре партии Грузии не признали результаты выборов. Однако действующий премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство страны будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.