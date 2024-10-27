"Тотальная фальсификация выборов". Президент Грузии призвала людей выйти на протест

По словам Зурабишвили, грузины стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, гибридной войны, которая велась против их народа и страны

Саломе Зурабишвили (Иллюстративное фото: RADEK PIETRUSZKA / EPA)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала результаты парламентских выборов в стране "тотально сфальсифицированными", заявила о спецоперации РФ и призвала людей выйти на протест в понедельник, 28 октября. Слова политика во время выступления передает проект Радио Свобода "Эхо Кавказа".

"Это была тотальная фальсификация и конфискация ваших голосов. Использовались все методы, которые мы видели в разных странах. Кроме того, использовались сегодняшние технологии обеления фальсификации. Никогда такого не было", – заявила Зурабишвили.

По ее словам, грузины стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, гибридной войны, которая велась против их народа и страны.

Президент назвала это голосование "российскими выборами" и обвинила пророссийские власти в лишении граждан прав, обеспеченных Конституцией.

СПРАВКА. Грузия – парламентская республика, а следовательно большая часть власти сосредоточена в руках парламента и правительства. Президент Зурабишвили придерживается проевропейских взглядов, а господствующая партия "Грузинская мечта", контролирующая парламент и правительство, стоит на пророссийских позициях. Грузия – парламентская республика, а следовательно большая часть власти сосредоточена в руках парламента и правительства. Президент Зурабишвили придерживается проевропейских взглядов, а господствующая партия "Грузинская мечта", контролирующая парламент и правительство, стоит на пророссийских позициях.

"У нас отобрали институт выборов, потому что после этих выборов очень сложно представить, какими будут выборы в будущем, если что-то не изменится. Они отобрали наше конституционное право на выбор", – отметила политик.

Она подтвердила, что не признает результаты голосования, обнародованных Центральной избирательной комиссией, и отметила, что признать эти выборы – означает признание вхождения России в Грузию и покорения страны РФ.

Президент призвала грузинский народ совместно бороться за свой голос: "Мы должны встать вместе и заявить, что не признаем эти выборы, не терпим Россию и ее вторжение в Грузию в такой форме. Мы будем стоять вместе. Они со мной и я с ними".

Зурабишвили позвала граждан выйти на площадь Руставели 28 октября в 19:00 по Тбилиси (17:00 по Киеву), чтобы вместе заявить всему миру, что они не признают результаты этих выборов и защищают свое конституционное право.

Ранее стало известно, что политик провела встречи с лидерами оппозиции и руководителями неправительственных организаций.