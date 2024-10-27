Експрем'єр Грузії: Вибори не відображають волю народу, потрібен розумний протест

Лідер опозиційної партії Гахарія завив про системний характер порушень під час голосування

Георгій Гахарія (Фото: сайт партії "Гахарія за Грузію")

Колишній прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що опубліковані Центрвиборчкомом результати виборів не відображають волевиявлення громадян. Лідер опозиційної партії Гахарія за Грузію закликав до "розумних форм протесту", передає його слова на брифінгу проєкт Радіо Свобода "Ехо Кавказу".

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"Факт, про який можна однозначно сказати, – (олігарх, лідер проросійської Грузинської мрії. – Ред.) Іванішвілі придушив волю громадян Грузії. І ті вибори, ті результати, що були опубліковані, не відображають волевиявлення грузинського народу. На жаль, цього не сталося вчора і не сталося за один день", – заявив Гахарія.

Він зауважив, що опозиція давно говорила про такі порушення – обговорювала це з фактами та доказами, котрі передали партнерам, зокрема міжнародним спостерігачам та локальним міжнародним місіям.

За словами Гахарії, залякування виборців, підкуп, маніпуляції з посвідченнями особи, тиск та залякування державних службовців та соціально незахищених осіб мали системний характер.

Політик зазначив, що наразі "не час для безнадійності, зараз час для 24-годинної праці".

Лідер опозиційної партії заявив, що необхідно звернутися до "розумних форм протесту", котрі передусім будуть спрямовані на захист вибору грузинських громадян, європейського майбутнього та інституту виборів.

Загалом, уже чотири партії Грузії не визнали результатів виборів. Проте чинний прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд країни буде затверджено попри відмову опозиції визнавати результати голосування.

Центральна виборча комісія заявила, що за результатами підрахунку 100% голосів проросійська Грузинська мрія набрала 54,08%. Коаліція за зміни – 10,92%, Єдність – Національний рух – 10,12%. Також п'ятивідсотковий бар'єр подолали Сильна Грузія (8,78%) та Гахарія – За Грузію (7,76%).

У день голосування на виборчих дільницях у Грузії помітили фальсифікації, сталися бійки.

Також голова ЦВК закликав Міністерство внутрішніх справ оперативно відреагувати на ситуацію після появи відео, котре зафіксувало вкидання бюлетенів на виборчій дільниці в Марнеулі.