Экс-премьер Грузии: Выборы не отражают волю народа, необходим разумный протест

Лидер оппозиционной партии Гахария заявил о системном характере нарушений во время голосования

Георгий Гахария (Фото: сайт партии "Хухаря за Грузию")

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что опубликованные Центризбиркомом результаты выборов не отражают волеизъявления граждан. Лидер оппозиционной партии Гахария за Грузию призвал к "разумным формам протеста", передает его слова на брифинге проект Радио Свобода "Эхо Кавказа".

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"Факт, о котором можно однозначно сказать, – (олигарх, лидер пророссийской Грузинской мечты. – Ред.) Иванишвили подавил волю граждан Грузии. И те выборы, те результаты, которые были опубликованы, не отражают волеизъявление грузинского народа. К сожалению, это не произошло вчера и не случилось за один день ", – заявил Гахария.

Он отметил, что оппозиция давно говорила о таких нарушениях – обсуждала это с фактами и доказательствами, которые передали партнерам, в частности международным наблюдателям и локальным международным миссиям.

По словам Гахарии, запугивание избирателей, подкуп, манипуляции с удостоверениями личности, давление и запугивание государственных служащих и социально незащищенных лиц носили системный характер.

Политик отметил, что "не время для безнадежности, сейчас время для 24-часовой работы".

Лидер оппозиционной партии заявил, что необходимо обратиться к "разумным формам протеста", которые, прежде всего, будут направлены на защиту выбора грузинских граждан, европейского будущего и института выборов.

В общей сложности, уже четыре партии Грузии не признали результатов выборов. Однако действующий премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство страны будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.

Центральная избирательная комиссия заявила, что по результатам подсчета 100% голосов пророссийская Грузинская мечта набрала 54,08%. Коалиция за изменения – 10,92%, Единство – Национальное движение – 10,12%. Также пятипроцентный барьер преодолели Сильная Грузия (8,78%) и Гахария – За Грузию (7,76%).

В день голосования на избирательных участках в Грузии заметили фальсификации, произошли потасовки.

Также глава ЦИК заговорил Министерство внутренних дел оперативно отреагировать на ситуацию после появления видео, зафиксировавшего вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеуле.