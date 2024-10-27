Экс-премьер Грузии: Выборы не отражают волю народа, необходим разумный протест
Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что опубликованные Центризбиркомом результаты выборов не отражают волеизъявления граждан. Лидер оппозиционной партии Гахария за Грузию призвал к "разумным формам протеста", передает его слова на брифинге проект Радио Свобода "Эхо Кавказа".
"Факт, о котором можно однозначно сказать, – (олигарх, лидер пророссийской Грузинской мечты. – Ред.) Иванишвили подавил волю граждан Грузии. И те выборы, те результаты, которые были опубликованы, не отражают волеизъявление грузинского народа. К сожалению, это не произошло вчера и не случилось за один день ", – заявил Гахария.
Он отметил, что оппозиция давно говорила о таких нарушениях – обсуждала это с фактами и доказательствами, которые передали партнерам, в частности международным наблюдателям и локальным международным миссиям.
По словам Гахарии, запугивание избирателей, подкуп, манипуляции с удостоверениями личности, давление и запугивание государственных служащих и социально незащищенных лиц носили системный характер.
Политик отметил, что "не время для безнадежности, сейчас время для 24-часовой работы".
Лидер оппозиционной партии заявил, что необходимо обратиться к "разумным формам протеста", которые, прежде всего, будут направлены на защиту выбора грузинских граждан, европейского будущего и института выборов.
В общей сложности, уже четыре партии Грузии не признали результатов выборов. Однако действующий премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство страны будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.
- Центральная избирательная комиссия заявила, что по результатам подсчета 100% голосов пророссийская Грузинская мечта набрала 54,08%. Коалиция за изменения – 10,92%, Единство – Национальное движение – 10,12%. Также пятипроцентный барьер преодолели Сильная Грузия (8,78%) и Гахария – За Грузию (7,76%).
В день голосования на избирательных участках в Грузии заметили фальсификации, произошли потасовки.
- Также глава ЦИК заговорил Министерство внутренних дел оперативно отреагировать на ситуацию после появления видео, зафиксировавшего вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеуле.