Венгерский премьер Орбан едет в Грузию – встретится с пророссийским коллегой Кобахидзе

Орбан первым поздравил партию Грузинская мечта с победой на парламентских выборах еще до оглашения окончательных результатов

Виктор Орбан (Фото: JAKUB GAVLAK/EPA)

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан посетит с официальным визитом Грузию и встретится с главой местного пророссийского правительства Ираклием Кобахидзе. Информацию от пресс-службы администрации грузинского Кабинета министров передает информационное агентство "Грузия Online".

По данным правительства Грузии, визит должен состояться 28-29 октября – на второй день состоится официальная церемония встречи двух премьеров.

Анонсированы встречи с глазу на глаз и в расширенном формате, после которых Кобахидзе и Орбан выступят с совместными заявлениями для медиа.

Ожидается, что венгерского премьера будет сопровождать правительственная делегация, в которую входят министр иностранных дел и торговли страны Петер Сийярто, министр экономического развития Мартон Надь, глава Министерства финансов Михай Варга, государственный секретарь Янош Мате и другие должностные лица.

Ранее, 26 октября, Орбан первым приветствовал пророссийскую партию Грузинская мечта с победой на парламентских выборах, хотя на тот момент еще не были известны окончательные результаты.

Тем временем оппозиционная к правительству президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала результаты парламентских выборов в стране "тотально сфальсифицированными", заявила о спецоперации РФ и призвала людей выйти на протест в понедельник, 28 октября.