Венгерский премьер Орбан едет в Грузию – встретится с пророссийским коллегой Кобахидзе
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан посетит с официальным визитом Грузию и встретится с главой местного пророссийского правительства Ираклием Кобахидзе. Информацию от пресс-службы администрации грузинского Кабинета министров передает информационное агентство "Грузия Online".
По данным правительства Грузии, визит должен состояться 28-29 октября – на второй день состоится официальная церемония встречи двух премьеров.
Анонсированы встречи с глазу на глаз и в расширенном формате, после которых Кобахидзе и Орбан выступят с совместными заявлениями для медиа.
Ожидается, что венгерского премьера будет сопровождать правительственная делегация, в которую входят министр иностранных дел и торговли страны Петер Сийярто, министр экономического развития Мартон Надь, глава Министерства финансов Михай Варга, государственный секретарь Янош Мате и другие должностные лица.
Ранее, 26 октября, Орбан первым приветствовал пророссийскую партию Грузинская мечта с победой на парламентских выборах, хотя на тот момент еще не были известны окончательные результаты.
Тем временем оппозиционная к правительству президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала результаты парламентских выборов в стране "тотально сфальсифицированными", заявила о спецоперации РФ и призвала людей выйти на протест в понедельник, 28 октября.
- Центральная избирательная комиссия заявила, что по результатам подсчета 100% голосов пророссийская Грузинская мечта набрала 54,08%. Коалиция за изменения – 10,92%, Единство – Национальное движение – 10,12%. Также пятипроцентный барьер преодолели Сильная Грузия (8,78%) и Гахария – За Грузию (7,76%).
- В день голосования на избирательных участках в Грузии заметили фальсификации, произошли потасовки. Международная миссия ENEMO заявила о серьезных нарушениях во время голосования. В частности, глава ЦИК Грузии призвал Министерство внутренних дел оперативно отреагировать на ситуацию после появления видео, зафиксировавшего вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеуле.
- В целом уже четыре партии Грузии не признали результаты выборов. Однако действующий премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство страны будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования .