Орбан привітав Грузинську мрію, що та "не перетворила Грузію на другу Україну"

Віктор Орбан (Фото: ЕРА)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що керівна партія Грузії Грузинська мрія "не дозволила перетворити країну на другу Україну". Його цитує видання SOVA.

"Хочу привітати вас із тим, що, в умовах прагнення до європейської інтеграції, ви не дозволили перетворити вашу країну на другу Україну. Ми дуже цінуємо відданість прем'єр-міністра цій ідеї, і я особисто переконаний, що до кінця десятиліття Грузія справді буде готовою, у найкращій своїй формі, щоб стати країною-членом ЄС", – сказав Орбан.

Глава угорського уряду наголосив, що його країна "знає, що таке війна, але також знає, що таке мир".

"Ми знаємо, що таке війна – вона ведеться в сусідній країні. Але ми також знаємо, що таке мир. Угорщина – миролюбна країна в Європі, і ми позитивно оцінюємо ваші спроби, оскільки й ви на боці миру", – заявив Орбан.

Саме тому, підсумував він, "Угорщині зрозумілий вибір грузинського народу на користь миру".