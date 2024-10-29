Орбан привітав Грузинську мрію, що та "не перетворила Грузію на другу Україну"
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що керівна партія Грузії Грузинська мрія "не дозволила перетворити країну на другу Україну". Його цитує видання SOVA.
"Хочу привітати вас із тим, що, в умовах прагнення до європейської інтеграції, ви не дозволили перетворити вашу країну на другу Україну. Ми дуже цінуємо відданість прем'єр-міністра цій ідеї, і я особисто переконаний, що до кінця десятиліття Грузія справді буде готовою, у найкращій своїй формі, щоб стати країною-членом ЄС", – сказав Орбан.
Глава угорського уряду наголосив, що його країна "знає, що таке війна, але також знає, що таке мир".
"Ми знаємо, що таке війна – вона ведеться в сусідній країні. Але ми також знаємо, що таке мир. Угорщина – миролюбна країна в Європі, і ми позитивно оцінюємо ваші спроби, оскільки й ви на боці миру", – заявив Орбан.
Саме тому, підсумував він, "Угорщині зрозумілий вибір грузинського народу на користь миру".
- Центральна виборча комісія заявила, що за результатами підрахунку 100% голосів проросійська Грузинська мрія набрала 54,08%.
- У день голосування на виборчих дільницях у Грузії помітили фальсифікації, сталися бійки. Також голова ЦВК закликав Міністерство внутрішніх справ оперативно відреагувати на ситуацію після появи відео, котре зафіксувало вкидання бюлетенів на виборчій дільниці в Марнеулі.
- Загалом уже чотири партії Грузії не визнали результатів виборів. Проте чинний прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд країни буде затверджено попри відмову опозиції визнавати результати голосування.