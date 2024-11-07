Орбан поговорил с Трампом: У нас большие планы на будущее
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о телефонном разговоре с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.
"Звонок из Мар-а-Лаго [резиденции республиканца]. Только что состоялся мой первый телефонный разговор с президентом Трампом после выборов. У нас большие планы на будущее!" – написал венгерский политик.
Накануне стало известно, что Орбан поздравил Трампа с победой на выборах.
Перед голосованием, 3 ноября, премьер Венгрии заявил, что Европе придется переосмыслить свою поддержку Украины, если Трампа будет избран президентом США, поскольку континент "не сможет нести бремя войны самостоятельно".
Уже 6 ноября Орбан выразил мнение, что Европе нужна новая стратегия по отношению к Украине на фоне успеха Республиканской партии и кандидата от политической силы Трампа на выборах.
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- Трамп неоднократно заявлял о необходимости скорейшего завершения российско-украинской войны и критиковал военную помощь Киеву. В то же время политик называл неприемлемыми "мирные предложения" Путина.
- Президент Зеленский заявил о "прекрасном телефонном разговоре" с Трампом – договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество.