Орбан поговорил с Трампом: У нас большие планы на будущее

Ранее венгерский премьер выразил мнение, что Европе нужна новая стратегия по отношению к Украине на фоне успеха республиканцев

Виктор Орбан и Дональд Трамп (Иллюстративное фото 2019: EPA / CHRIS KLEPONIS)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о телефонном разговоре с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

"Звонок из Мар-а-Лаго [резиденции республиканца]. Только что состоялся мой первый телефонный разговор с президентом Трампом после выборов. У нас большие планы на будущее!" – написал венгерский политик.

Накануне стало известно, что Орбан поздравил Трампа с победой на выборах.

Перед голосованием, 3 ноября, премьер Венгрии заявил, что Европе придется переосмыслить свою поддержку Украины, если Трампа будет избран президентом США, поскольку континент "не сможет нести бремя войны самостоятельно".

Уже 6 ноября Орбан выразил мнение, что Европе нужна новая стратегия по отношению к Украине на фоне успеха Республиканской партии и кандидата от политической силы Трампа на выборах.