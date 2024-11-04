Зеленский: В Курской области уже 11 000 военных из Северной Кореи
Россия перебросила в Курскую область около 11 000 военнослужащих из Северной Кореи. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
Глава государства рассказал, что в понедельник, 4 ноября, заслушал доклады главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и министра обороны Рустема Умерова.
"Боевая ситуация сейчас, все направления. Конечно, больше внимания – донецким направлениям. Но видим также активность россиян на юге Украины. Силы обороны должны обеспечить реагирование", — отметил Зеленский.
По его словам, отдельно обсудили Курскую операцию, которая длится почти три месяца. ВСУ держат "санитарную зону" в определенных районах вблизи государственной границы.
"И должны ценить значение этой операции – Курской операции – для пополнения нашего обменного фонда. Это очень помогло освобождению наших людей из российского плена", — сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что был отдельный доклад Главного управления разведки Министерства обороны и Службы внешней разведки по поводу северокорейских военных на территории России.
"Уже 11 000 в Курской области. Мы видим увеличение северокорейцев, не видим увеличения реакции партнеров. К сожалению", – сказал Зеленский.
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