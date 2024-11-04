Зеленский: В Курской области уже 11 000 военных из Северной Кореи

Владимир Зеленский констатировал, что реакция партнеров "не увеличивается"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Россия перебросила в Курскую область около 11 000 военнослужащих из Северной Кореи. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что в понедельник, 4 ноября, заслушал доклады главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и министра обороны Рустема Умерова.

"Боевая ситуация сейчас, все направления. Конечно, больше внимания – донецким направлениям. Но видим также активность россиян на юге Украины. Силы обороны должны обеспечить реагирование", — отметил Зеленский.

По его словам, отдельно обсудили Курскую операцию, которая длится почти три месяца. ВСУ держат "санитарную зону" в определенных районах вблизи государственной границы.

"И должны ценить значение этой операции – Курской операции – для пополнения нашего обменного фонда. Это очень помогло освобождению наших людей из российского плена", — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что был отдельный доклад Главного управления разведки Министерства обороны и Службы внешней разведки по поводу северокорейских военных на территории России.

"Уже 11 000 в Курской области. Мы видим увеличение северокорейцев, не видим увеличения реакции партнеров. К сожалению", – сказал Зеленский.

31 октября Зеленский назвал "нулевой" реакцию союзников на войска КНДР в России и их участие в войне против Украины.

2 ноября в ГУР заявили, что Россия перебросила более 7000 солдат из КНДР в Курскую область.

4 ноября Европа и Южная Корея призвали КНДР вывести солдат из России и прекратить поставки вооружения для войны против Украины.

В Центре при СНБО заявили, что первые солдаты КНДР попали под обстрел в Курской области.