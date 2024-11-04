Зеленський: У Курській області вже 11 000 військових з Північної Кореї

Володимир Зеленський констатував, що реакція партнерів "не збільшується"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Росія перекинула до Курської області близько 11 000 військовослужбовців з Північної Кореї. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави розповів, що у понеділок, 4 листопада, заслухав доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та міністра оборони Рустема Умєрова.

"Бойова ситуація зараз, усі напрямки. Звичайно, найбільше уваги – донецьким напрямкам. Але бачимо також активність росіян на півдні України. Сили оборони мають забезпечити реагування", – зазначив Зеленський.

За його словами, окремо обговорили Курську операцію, яка триває майже три місяці. ЗСУ тримають"санітарну зону" у визначених районах поблизу державного кордону.

"І маємо цінувати значення цієї операції – Курської операції – для поповнення нашого обмінного фонду. Це дуже допомогло звільненню наших людей із російського полону", – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що була окрема доповідь Головного управління розвідки Міністерства оборони та Служби зовнішньої розвідки щодо північнокорейських військових на території Росії.

"Вже 11 000 у Курській області. Ми бачимо збільшення північнокорейців, не бачимо збільшення реакції партнерів. На жаль", – сказав Зеленський.

31 жовтня Зеленський назвав "нульовою" реакцію союзників на війська КНДР у Росії та їх участь у війні проти України.

2 листопада в ГУР заявили, що Росія перекинула понад 7000 солдатів з КНДР у Курську область.

4 листопада Європа та Південна Корея закликали КНДР вивести солдатів з Росії та припинити постачання озброєння для війни проти України.

У Центрі при РНБО заявили, що перші солдати КНДР потрапили під обстріл у Курській області.