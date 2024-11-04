Перші солдати КНДР потрапили під обстріл – Центр при РНБО

Армія КНДР (Ілюстративне фото: ЕРА)

Солдати Північної Кореї, яких Росія перекинула до Курської області для участі у війні проти України, вже потрапили під перший обстріл. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

"Перші військові КНДР вже потрапили під обстріл на Курщині", – написав він, не повідомивши більше жодних подробиць.

Тим часом генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш "вкрай стурбований" інформацією про перекидання солдатів КНДР до Росії та тим, що вони можуть бути розміщені в зоні бойових дій. В ООН заявили, що це означатиме "небезпечну ескалацію" повномасштабної війни в Україні.

"Необхідно зробити все можливе, щоб уникнути інтернаціоналізації цього конфлікту", – йдеться у повідомленні на сайті ООН.