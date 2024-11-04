Перші солдати КНДР потрапили під обстріл – Центр при РНБО
Солдати Північної Кореї, яких Росія перекинула до Курської області для участі у війні проти України, вже потрапили під перший обстріл. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
"Перші військові КНДР вже потрапили під обстріл на Курщині", – написав він, не повідомивши більше жодних подробиць.
Тим часом генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш "вкрай стурбований" інформацією про перекидання солдатів КНДР до Росії та тим, що вони можуть бути розміщені в зоні бойових дій. В ООН заявили, що це означатиме "небезпечну ескалацію" повномасштабної війни в Україні.
"Необхідно зробити все можливе, щоб уникнути інтернаціоналізації цього конфлікту", – йдеться у повідомленні на сайті ООН.
- 29 видання El País повідомило, що ЗСУ могли завдати першого удару по солдатах КНДР у Курській області.
- 31 жовтня президент Зеленський заявив, що РФ зосередила 45 000 солдатів у Курській області. На початку операції їх було кілька тисяч.
- 1 листопада глава МЗС Північної Кореї заявила, що країна вірить у перемогу Росії та пообіцяла "стояти поряд" з росіянами.
- У той же день у Міноборони Литви заявили, що Росія перекинула солдатів з Калінінградської області до Курської області.
- 2 листопада в ГУР заявили, що Росія перекинула понад 7000 солдатів з КНДР у Курську область.