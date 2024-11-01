Розвідка Естонії: КНДР планує відправити у Росію 500 офіцерів та трьох генералів

Антс Ківісельг (Фото: ERR)

Командир розвідувального центру Міністерства оборони Естонії полковник Антс Ківісельг вважає, що участь північнокорейських військових у російсько-українській війні не спричинить суттєвих змін на полі бою. За його словами, загалом Пхеньян планує переправити до Росії до 12 000 військових, включно з 500 офіцерами та трьома генералами, передає ERR.

За його словами, північнокорейські військові прибули до Курської області на початку жовтня для початкової підготовки, яка тривала від двох до чотирьох тижнів, і після цього, як він стверджує, "їх почали перекидати на територію України".

Очікується, що КНДР загалом спрямує до Росії 10 000-12 000 військових, включно з 500 офіцерами й трьома генералами.

Ківісельг зазначає, що солдати КНДР здебільшого звикли до бойових дій у гірській місцевості, тому вони можуть постати перед труднощами через незнайомий український рельєф та клімат. Підготовка, яку вони проходять у Росії, навряд чи буде високоякісною, що, ймовірно, призведе до високих втрат серед цих підрозділів, додав він.

Проте Ківісельг допускає, що КНДР може і далі відправляти військові підрозділи у Росію та на фронт в Україні, але навіть це навряд чи суттєво вплине на перебіг бойових дій. Лише в разі довготривалого й масштабного розгортання такі підкріплення можуть призвести до певних змін на лінії фронту, вважає він.