Зеленський розповів, чим Росія розраховується з Північною Кореєю за допомогу

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Вигода для Північної Кореї від співпраці з Росією полягає в технологіях, реальному досвіді війни та грошах. Таку думку озвучив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Північна Корея отримує ці технології. Також Північна Корея отримує можливість досвіду своїх людей, тих цивільних також, які будуть працювати на відповідних заводах, а також гроші за всіх цих людей", – сказав президент.

За його словами, громадяни КНДР можуть працювати на заводах з виробництва зброї та різних снарядів у Росії. До того ж окупанти нарощують виробництво "шахедів" на іранському заводі. Тому, вважає президент, КНДР буде відправляти цивільне населення набиратися досвіду в "технологіях сучасної війни".

Окрім цього, для Північної Кореї співпраця з РФ – можливість підготовки солдатів в умовах реальної сухопутної війни, підкреслив Зеленський. Він також не виключив, що Росія передає гроші КНДР за співпрацю.