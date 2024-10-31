Зеленський розповів, чим Росія розраховується з Північною Кореєю за допомогу
Вигода для Північної Кореї від співпраці з Росією полягає в технологіях, реальному досвіді війни та грошах. Таку думку озвучив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.
"Північна Корея отримує ці технології. Також Північна Корея отримує можливість досвіду своїх людей, тих цивільних також, які будуть працювати на відповідних заводах, а також гроші за всіх цих людей", – сказав президент.
За його словами, громадяни КНДР можуть працювати на заводах з виробництва зброї та різних снарядів у Росії. До того ж окупанти нарощують виробництво "шахедів" на іранському заводі. Тому, вважає президент, КНДР буде відправляти цивільне населення набиратися досвіду в "технологіях сучасної війни".
Окрім цього, для Північної Кореї співпраця з РФ – можливість підготовки солдатів в умовах реальної сухопутної війни, підкреслив Зеленський. Він також не виключив, що Росія передає гроші КНДР за співпрацю.
- 5 жовтня The Times повідомляло, що КНДР передає Росії мільйони снарядів на рік, але не всі якісні.
- 28 жовтня стало відомо, що КНДР могла заробити до $5,5 млрд на постачаннях зброї Росії. Дослідниця не виключила, що за постачання солдатів РФ також може заплатити.
- 29 жовтня розвідка південної Кореї повідомила, що КНДР відправила до Росії підлітків і 20-річних новобранців, а не елітні війська.
- 31 жовтня Південна Корея озвучила, що КНДР може отримати від Росії. Йдеться про передові технології.
- Окрім цього, в Сеулі не виключають, що КНДР проситиме ядерні технології в Росії в обмін на солдатів.