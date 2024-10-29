Розвідка Південної Кореї: КНДР відправила воювати до Росії 20-річних солдатів та підлітків

Кім Чен Ин та солдати армії КНДР (Фото: EPA)

Північна Корея перекинула до Росії воювати проти України 20-річних солдатів та навіть підлітків. Про це йдеться у звіті Національної розвідувальної служби Південної Кореї, передає Yonhap News Agency.

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"Слід сказати, що вони вже отримали базову бойову підготовку, необхідну їм як "Штурмовому корпусу", тому їх бойові здібності ніколи не слід недооцінювати", – сказано в заяві.

Крім того, у Сеула є дані, що до лінії фронту в Україну прямує заступник начальника генштабу КНДР Кім Йен Бок разом із "передовим загоном". Він є "близьким військовим помічником" керівника Північної Кореї Кім Чен Ина, а західні ЗМІ згадують його як "главу підрозділу", спрямованого до Росії.

Розвідка Південної Кореї зазначила, що отримані дані дозволяють припустити, що перекидання північнокорейських військ до Курська "неминуча". Також за її підрахунками, КНДР з початку 2024 року направила до РФ близько 4000 робітників, які отримуватимуть зарплату приблизно $800.

У розвідці зазначили, що це вперше, коли КНДР перекинула за кордон своїх солдатів для участі у бойових діях. Сеул вважає це чудовою нагодою, щоб оцінити боєздатність армії Північної Кореї.