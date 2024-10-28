20-річні, низького зросту і худорляві. WSJ розповів, кого КНДР відправила до Росії

Північнокорейським військовим, які поїхали до Росії, на вигляд близько 20 років, і вони, ймовірно, перебувають на початкових етапах призову

Кім Чен Ин вітає солдатів КНДР (Фото: EPA/КCNA)

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин відправив до Росії військовослужбовців, які, ймовірно, перебувають на ранніх етапах несення військової служби. Про це пише американська газета The Wall Street Journal, посилаючись на відповідні відеоматеріали та дані від представників розвідки.

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"На вигляд вони молоді – підлітки (в США підлітками вважають осіб до 19 років. – Ред.) або їм близько 20 років", – йдеться у матеріалі.

Також видання пише, що ці військові на вигляд відносно низького зросту та слабкої статури, що вказує на масову проблему недоїдання у Північній Кореї.

Як ідеться в публікації, підготовка бійців базувалася на бойових діях у гірських регіонах Південної Кореї, що відрізняються від окопної війни на рівнинах України та Росії. Більшість цих новобранців, імовірно, ніколи не полишали КНДР, а її армія озброєна застарілою радянською бойовою технікою.

За словами міністра оборони Південної Кореї Кіма Йонг Хена, відправлені бійці – лише "гарматне м'ясо".

Водночас, як заявив ексчиновник з питань оборони Південної Кореї Джеймс Джей Бі Парк, Кім Чен Ин перевіряє як внутрішню реакцію, так і реакцію Кремля. Якщо російський президент Володимир Путін попросить допомогу, а північнокорейський диктатор її надасть, то далі можуть відправитися підрозділи з реальним бойовим досвідом.