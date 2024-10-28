20-летние, низкого роста и худощавые. WSJ рассказал, кого КНДР отправила в Россию
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын отправил в Россию военнослужащих, которые, вероятно, находятся на ранних этапах несения военной службы. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на соответствующие видеоматериалы и данные от представителей разведки.
"По внешнему виду они молодые – подростки (в США подростками считают лиц до 19 лет. – Ред.) или им около 20 лет", – говорится в материале.
Также издание пишет, что эти военные на вид относительно низкого роста и слабого телосложения, что указывает на массовую проблему недоедания в Северной Корее.
Как говорится в публикации, подготовка бойцов базировалась на боевых действиях в горных регионах Южной Кореи, в отличие от окопной войны на равнинах Украины и России. Большинство этих новобранцев, вероятно, никогда не покидали КНДР, а ее армия вооружена устаревшей советской боевой техникой.
По словам министра обороны Южной Кореи Ким Йонг Хена, отправленные бойцы – лишь "пушечное мясо".
В то же время, как заявил экс-чиновник по обороне Южной Кореи Джеймс Джей Би Парк, Ким Чен Ын проверяет как внутреннюю реакцию, так и реакцию Кремля. Если российский президент Владимир Путин запросит помощь, а северокорейский диктатор выполнит ее, то дальше могут отправиться подразделения с реальным боевым опытом.
- 25 октября Зеленский заявил, что Россия может бросить в бой первые военные КНДР уже 27-28 октября.
- 27 октября в ГУР заявили, что россияне перевозят военных из КНДР на грузовиках с гражданскими номерами.
- 26 октября в NYT писали, что Северная Корея направит в Россию 5000 солдат к концу октября. Ожидается, что это будут бойцы элитных подразделений.