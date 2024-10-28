20-летние, низкого роста и худощавые. WSJ рассказал, кого КНДР отправила в Россию

Северокорейским военным, поехавшим в Россию, с виду около 20 лет и они, вероятно, находятся на начальных этапах призыва

Ким Чен Ын приветствует солдат КНДР (Фото: EPA/КCNA)

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын отправил в Россию военнослужащих, которые, вероятно, находятся на ранних этапах несения военной службы. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на соответствующие видеоматериалы и данные от представителей разведки.

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"По внешнему виду они молодые – подростки (в США подростками считают лиц до 19 лет. – Ред.) или им около 20 лет", – говорится в материале.

Также издание пишет, что эти военные на вид относительно низкого роста и слабого телосложения, что указывает на массовую проблему недоедания в Северной Корее.

Как говорится в публикации, подготовка бойцов базировалась на боевых действиях в горных регионах Южной Кореи, в отличие от окопной войны на равнинах Украины и России. Большинство этих новобранцев, вероятно, никогда не покидали КНДР, а ее армия вооружена устаревшей советской боевой техникой.

По словам министра обороны Южной Кореи Ким Йонг Хена, отправленные бойцы – лишь "пушечное мясо".

В то же время, как заявил экс-чиновник по обороне Южной Кореи Джеймс Джей Би Парк, Ким Чен Ын проверяет как внутреннюю реакцию, так и реакцию Кремля. Если российский президент Владимир Путин запросит помощь, а северокорейский диктатор выполнит ее, то дальше могут отправиться подразделения с реальным боевым опытом.