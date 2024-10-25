Россия бросит в бой военных из КНДР уже 27-28 октября – Зеленский

Зеленский заявил, что привлечение КНДР к войне должно получить ответ в виде ощутимого давления, а не "закрытых глаз и растерянных комментариев"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Россия применит северокорейских военных в зонах боевых действий уже в ближайшие дни. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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"По информации разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий", – сказал он.

Президент отметил, что такое поведение РФ – "очевидный эскалационный шаг", который значит больше, чем вся "дезинформация", которая звучала в последние дни в Казани на саммите БРИКС. По его словам, это демонстрирует, что Россия действительно хочет продолжения войны, а не стремится к миру.

"Фактическое вовлечение Северной Кореи в боевые действия должно получить ответ в виде не закрытых глаз и растерянных комментариев, а ощутимого давления как на Москву, так и на Пхеньян ради соблюдения Устава ООН и наказания за эскалацию", - заявил президент.

Он сообщил, что заслушал доклад главкома Александра Сырского - особое внимание на фронте приковано к трем направлениям: Покровскому, Кураховскому и Лиманскому. Ситуация в Донецкой области, по словам Зеленского, тяжелая, но Вооруженные Силы Украины делают все возможное для уничтожения оккупанта.

"Отдельно - Курская операция. Реализуем наши задачи. Буферная зона на российской территории оберегает Украину от российских попыток расширения войны на востоке нашего государства и обеспечивает ощутимые российские потери", - добавил глава государства.

Президент Турции Реджеп Эрдоган после встречи с диктатором Владимиром Путиным на саммите БРИКС заявил, что увидел, как тот якобы хочет прекращения огня с Украиной.

Генсек ООН Антониу Гутерриш встретился с российским диктатором в Казани. Как сообщили в пресс-службе организации, он якобы заявил Путину, что осуждает его войну против Украины.

23 октября министр обороны США Ллойд Остин впервые признал прибытие северокорейских солдат и офицеров в Россию. До этого в США говорили, что у них нет подтверждений этим данным.

24 октября ГУР сообщило, что РФ уже перебросила первых военных КНДР в Курскую область, но их количество неизвестно.

25 октября в ЕС выразили обеспокоенность военными КНДР в Украине. В Китае в это время заявили, что якобы ничего не знают об этом.